FT: Украина борется за будущее в НАТО и ЕС, а не за свои территории

Американские официальные лица в частном порядке заявляют, что для Украины будет практически невозможно вернуть свои бывшие территории, но что она может настаивать на большей европейской интеграции, если ее действия на поле боя будут более успешными. Некоторые официальные лица говорят, что даже без формального возвращения своих земель Украина все равно может выйти «победительницей» в противостоянии с Россией, сблизившись с НАТО и Европой.