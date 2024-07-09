FT: Украина борется за будущее в НАТО и ЕС, а не за свои территории
Хотя украинские чиновники настаивают на том, что они сражаются за возвращение своих земель, все большее число американских официальных лиц считают, что борьба идет в первую очередь за будущее Украины в НАТО и Европейском союзе. Об этом пишет The New York Times.
Перспективы того, что Киев отвоюет у российской армии свои бывшие земли, также уменьшаются. Подталкиваемая американскими советниками Украина сосредоточена на укреплении своей обороны и нанесении ударов глубоко за линиями соприкосновения.
Американские официальные лица в частном порядке заявляют, что для Украины будет практически невозможно вернуть свои бывшие территории, но что она может настаивать на большей европейской интеграции, если ее действия на поле боя будут более успешными. Некоторые официальные лица говорят, что даже без формального возвращения своих земель Украина все равно может выйти «победительницей» в противостоянии с Россией, сблизившись с НАТО и Европой.
Условия России по прекращению огня на Украине были озвучены президентом России Владимиром Путиным 14 июня, за день до старта мирной конференции в Швейцарии. Среди предложений – вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, признание этих территорий российскими, снятие санкций, а также нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины.
В Киеве эту инициативу отвергли. Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Швейцарии заявил, что Украина готова начать переговоры с Россией «уже завтра», но только при условии, что Москва будет уважать территориальную целостность страны.
При этом в итоговом коммюнике конференции по Украине не был упомянут пункт «формулы мира» Зеленского по возврату Украины к границам 1991 г.