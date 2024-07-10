Германия попросила Украину объяснить запрет на въезд немецкого депутата
Министерство иностранных дел Германии направило в адрес властей Украины просьбу разъяснить отказ во въезде в страну члену немецкой партии «левых» Зерену Пелльманну, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя МИД ФРГ Кристиана Вагнера.
«Мы очень серьезно относимся к процессу, в ходе которого было отказано во въезде депутату бундестага, и прилагаем усилия к прояснению ситуации», – сказал представитель немецкого внешнеполитического ведомства.
10 июля Пелльманн рассказал немецкой прессе, что Украина отказала ему во въезде на свою территорию. Он пытался въехать на Украину на поезде через Польшу, намереваясь добраться до Киева. Однако украинские пограничники сняли его с поезда, когда он еще не доехал до Львова, а затем отвезли обратно в Польшу.
Депутат ранее неоднократно критиковал поставки оружия Украине.