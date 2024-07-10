Германия попросила Украину объяснить запрет на въезд немецкого депутата

10 июля Пелльманн рассказал немецкой прессе, что Украина отказала ему во въезде на свою территорию. Он пытался въехать на Украину на поезде через Польшу, намереваясь добраться до Киева. Однако украинские пограничники сняли его с поезда, когда он еще не доехал до Львова, а затем отвезли обратно в Польшу.