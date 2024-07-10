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Германия попросила Украину объяснить запрет на въезд немецкого депутата

Ведомости

Министерство иностранных дел Германии направило в адрес властей Украины просьбу разъяснить отказ во въезде в страну члену немецкой партии «левых» Зерену Пелльманну, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя МИД ФРГ Кристиана Вагнера.

«Мы очень серьезно относимся к процессу, в ходе которого было отказано во въезде депутату бундестага, и прилагаем усилия к прояснению ситуации», – сказал представитель немецкого внешнеполитического ведомства.

10 июля Пелльманн рассказал немецкой прессе, что Украина отказала ему во въезде на свою территорию. Он пытался въехать на Украину на поезде через Польшу, намереваясь добраться до Киева. Однако украинские пограничники сняли его с поезда, когда он еще не доехал до Львова, а затем отвезли обратно в Польшу.

Депутат ранее неоднократно критиковал поставки оружия Украине.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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