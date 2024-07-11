Путин: Россия ждет Си Цзиньпина на саммите БРИКС в Казани

3 июля, накануне саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), Путин провел в Астане переговоры с председателем КНР. В ходе беседы Путин заявил, что российско-китайское взаимодействие в мировых делах «выступает одним из главных стабилизирующих факторов на международной арене, и мы продолжаем укреплять наше взаимодействие по этому направлению». Россия в 2024 г. председательствует в БРИКС, напомнил Путин. По его словам, он надеется на участие Си Цзиньпина и китайских коллег в октябре этого года в саммите БРИКС.