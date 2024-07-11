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Путин: Россия ждет Си Цзиньпина на саммите БРИКС в Казани

Ведомости

Россия ждет лидера КНР Си Цзиньпина на саммите БРИКС в Казани 22-24 октября. Об этом напомнил президент РФ Владимир Путин на встрече с председателем постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи в Таврическом дворце в Санкт-Петербурге.

Российский лидер также выразил надежду, что его собеседнику удастся познакомиться с Санкт-Петербургом.

«Насколько мне известно, вы были какое-то количество лет назад в этом городе, но времени было мало. Надеюсь, что вам удастся познакомиться с красотами Петербурга поближе», – сказал Путин.

3 июля, накануне саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), Путин провел в Астане переговоры с председателем КНР. В ходе беседы Путин заявил, что российско-китайское взаимодействие в мировых делах «выступает одним из главных стабилизирующих факторов на международной арене, и мы продолжаем укреплять наше взаимодействие по этому направлению». Россия в 2024 г. председательствует в БРИКС, напомнил Путин. По его словам, он надеется на участие Си Цзиньпина и китайских коллег в октябре этого года в саммите БРИКС.

3 июля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что возможность участия лидера КНР в саммите БРИКС в Казани согласовывается по дипломатическим каналам.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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