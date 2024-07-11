Путин: Россия ждет Си Цзиньпина на саммите БРИКС в Казани
Россия ждет лидера КНР Си Цзиньпина на саммите БРИКС в Казани 22-24 октября. Об этом напомнил президент РФ Владимир Путин на встрече с председателем постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи в Таврическом дворце в Санкт-Петербурге.
Российский лидер также выразил надежду, что его собеседнику удастся познакомиться с Санкт-Петербургом.
«Насколько мне известно, вы были какое-то количество лет назад в этом городе, но времени было мало. Надеюсь, что вам удастся познакомиться с красотами Петербурга поближе», – сказал Путин.
3 июля, накануне саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), Путин провел в Астане переговоры с председателем КНР. В ходе беседы Путин заявил, что российско-китайское взаимодействие в мировых делах «выступает одним из главных стабилизирующих факторов на международной арене, и мы продолжаем укреплять наше взаимодействие по этому направлению». Россия в 2024 г. председательствует в БРИКС, напомнил Путин. По его словам, он надеется на участие Си Цзиньпина и китайских коллег в октябре этого года в саммите БРИКС.
3 июля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что возможность участия лидера КНР в саммите БРИКС в Казани согласовывается по дипломатическим каналам.