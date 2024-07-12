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Завершились госиспытания ледокола «Евпатий Коловрат»

Ведомости

Государственные испытания новейшего ледокола «Евпатий Коловрат» завершились. В ближайшее время он войдет в состав Тихоокеанского флота Военно-морского флота (ВМФ) России. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на отдел информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту.

Во время испытаний представители завода-изготовителя проверили мореходные качества ледокола, маневренность, работу аэронавигационного оборудования и судовых систем. В ближайшее время в Петропавловске-Камчатском состоится церемония подъема Военно-морского флага и прием ледокола в состав ВМФ.

«Евпатий Коловрат» – это дизель-электрический ледокол, он предназначен для самостоятельной проводки кораблей и судов в ледовых условиях с выполнением всех видов ледокольных работ, в том числе для буксирного обеспечения, доставки грузов к удаленным районам, оказания помощи судам, терпящим бедствие.

Ледокол заложили на судостроительной фирме «Алмаз» в декабре 2018 г. 20 ноября 2020 г. стало известно, что судно вывели из эллинга. Ходовые испытания «Евпатия Коловрата» стартовали в середине декабря 2022 г. В конце января 2023 г. судно отправилось в пункт приписки – Петропавловск-Камчатский.

В состав отечественного ледокольного флота России входит 34 дизельных и семь атомных ледоколов. Среди них головной корабль «Арктика», а также атомоходы «Сибирь», «Урал», «Ямал», «50 лет Победы», «Таймыр» и «Вайгач».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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