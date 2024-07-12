Завершились госиспытания ледокола «Евпатий Коловрат»
Государственные испытания новейшего ледокола «Евпатий Коловрат» завершились. В ближайшее время он войдет в состав Тихоокеанского флота Военно-морского флота (ВМФ) России. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на отдел информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту.
Во время испытаний представители завода-изготовителя проверили мореходные качества ледокола, маневренность, работу аэронавигационного оборудования и судовых систем. В ближайшее время в Петропавловске-Камчатском состоится церемония подъема Военно-морского флага и прием ледокола в состав ВМФ.
«Евпатий Коловрат» – это дизель-электрический ледокол, он предназначен для самостоятельной проводки кораблей и судов в ледовых условиях с выполнением всех видов ледокольных работ, в том числе для буксирного обеспечения, доставки грузов к удаленным районам, оказания помощи судам, терпящим бедствие.
Ледокол заложили на судостроительной фирме «Алмаз» в декабре 2018 г. 20 ноября 2020 г. стало известно, что судно вывели из эллинга. Ходовые испытания «Евпатия Коловрата» стартовали в середине декабря 2022 г. В конце января 2023 г. судно отправилось в пункт приписки – Петропавловск-Камчатский.
В состав отечественного ледокольного флота России входит 34 дизельных и семь атомных ледоколов. Среди них головной корабль «Арктика», а также атомоходы «Сибирь», «Урал», «Ямал», «50 лет Победы», «Таймыр» и «Вайгач».