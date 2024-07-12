Завершились госиспытания ледокола «Евпатий Коловрат»

«Евпатий Коловрат» – это дизель-электрический ледокол, он предназначен для самостоятельной проводки кораблей и судов в ледовых условиях с выполнением всех видов ледокольных работ, в том числе для буксирного обеспечения, доставки грузов к удаленным районам, оказания помощи судам, терпящим бедствие.