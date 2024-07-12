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МИД РФ: миссия ЕС в Армении может собирать разведданные о России

Ведомости

В российском внешнеполитическом ведомстве обеспокоены, что миссия Евросоюза (ЕС) может собирать разведывательные данные об объектах России. Об этом заявил замглавы МИДа Михаил Галузин.

«Есть все основания полагать, что западники ведут сбор разведданных в отношении российских объектов, а также всех соседних с Арменией государств», – сказал он, подчеркнув, что Брюссель не делится отчетами даже с Ереваном (цитата по «РИА Новости»).

Галузин добавил, что Россия негативно оценивает деятельность миссии ЕС в Армении. РФ обеспокоена тем, что она может перейти в постоянную из разряда временной, подчеркнул он. По словам Галузина, ЕС предпринимает попытки закрепиться на Южном Кавказе в ущерб интересам традиционных партнеров и соседей страны – России, Ирана и Турции.

В ноябре 2023 г. Ереван и Брюссель подписали соглашение о статусе гражданской наблюдательной миссии ЕС, которая осуществляет мониторинг ситуации на армяно-азербайджанской границе. В марте этого года национальное собрание Армении ратифицировало проект соглашения о развертывании миссии. Документ поддержали 57 членов национального собрания. Воздержались от голосования 26 депутатов, среди которых были представители оппозиции.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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