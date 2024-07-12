МИД РФ: миссия ЕС в Армении может собирать разведданные о России
В российском внешнеполитическом ведомстве обеспокоены, что миссия Евросоюза (ЕС) может собирать разведывательные данные об объектах России. Об этом заявил замглавы МИДа Михаил Галузин.
«Есть все основания полагать, что западники ведут сбор разведданных в отношении российских объектов, а также всех соседних с Арменией государств», – сказал он, подчеркнув, что Брюссель не делится отчетами даже с Ереваном (цитата по «РИА Новости»).
Галузин добавил, что Россия негативно оценивает деятельность миссии ЕС в Армении. РФ обеспокоена тем, что она может перейти в постоянную из разряда временной, подчеркнул он. По словам Галузина, ЕС предпринимает попытки закрепиться на Южном Кавказе в ущерб интересам традиционных партнеров и соседей страны – России, Ирана и Турции.
В ноябре 2023 г. Ереван и Брюссель подписали соглашение о статусе гражданской наблюдательной миссии ЕС, которая осуществляет мониторинг ситуации на армяно-азербайджанской границе. В марте этого года национальное собрание Армении ратифицировало проект соглашения о развертывании миссии. Документ поддержали 57 членов национального собрания. Воздержались от голосования 26 депутатов, среди которых были представители оппозиции.