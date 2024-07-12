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Песков указал на отсутствие аргументации CNN в тексте про главу Rheinmetall

Ведомости

В Кремле не могут относиться серьезно к текстам СМИ, которые не содержат серьезной аргументации и основаны на анонимных источниках. Таким образом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщение CNN о якобы участии российских спецслужб в подготовке покушения на гендиректора Rheinmetall.

«Все это в стиле очередных фейков подается, поэтому серьезно к таким сообщениям относиться нельзя», – пояснил Песков.

11 июля телеканал CNN со ссылкой на пять американских и западных чиновников сообщил, что американская разведка узнала о готовящемся покушении на Армина Паппергера – генерального директора немецкой компании Rheinmetall, производящей артиллерийские снаряды и военную технику для Украины. По данным CNN, Соединенные Штаты проинформировали об этом Германию и немецкие службы безопасности смогли защитить Паппергера. Представитель правительства Германии подтвердил, что Берлин был предупрежден о заговоре Соединенными Штатами.

Rheinmetall – ведущий оборонный подрядчик и один из крупнейших производителей боеприпасов в мире. Компания начала наращивать производство после начала конфликта на Украине в 2022 г. К 2025 г. концерн планирует производить до 700 000 артиллерийских боеприпасов в год на своих заводах в Германии, Испании, Южной Африке, Австралии и Венгрии, а также 10 000 т пороха. В феврале Rheinmetall объявила, что планирует открыть завод по производству боеприпасов на Украине.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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