Песков указал на отсутствие аргументации CNN в тексте про главу Rheinmetall
В Кремле не могут относиться серьезно к текстам СМИ, которые не содержат серьезной аргументации и основаны на анонимных источниках. Таким образом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщение CNN о якобы участии российских спецслужб в подготовке покушения на гендиректора Rheinmetall.
«Все это в стиле очередных фейков подается, поэтому серьезно к таким сообщениям относиться нельзя», – пояснил Песков.
11 июля телеканал CNN со ссылкой на пять американских и западных чиновников сообщил, что американская разведка узнала о готовящемся покушении на Армина Паппергера – генерального директора немецкой компании Rheinmetall, производящей артиллерийские снаряды и военную технику для Украины. По данным CNN, Соединенные Штаты проинформировали об этом Германию и немецкие службы безопасности смогли защитить Паппергера. Представитель правительства Германии подтвердил, что Берлин был предупрежден о заговоре Соединенными Штатами.
Rheinmetall – ведущий оборонный подрядчик и один из крупнейших производителей боеприпасов в мире. Компания начала наращивать производство после начала конфликта на Украине в 2022 г. К 2025 г. концерн планирует производить до 700 000 артиллерийских боеприпасов в год на своих заводах в Германии, Испании, Южной Африке, Австралии и Венгрии, а также 10 000 т пороха. В феврале Rheinmetall объявила, что планирует открыть завод по производству боеприпасов на Украине.