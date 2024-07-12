Песков указал на отсутствие аргументации CNN в тексте про главу Rheinmetall

Rheinmetall – ведущий оборонный подрядчик и один из крупнейших производителей боеприпасов в мире. Компания начала наращивать производство после начала конфликта на Украине в 2022 г. К 2025 г. концерн планирует производить до 700 000 артиллерийских боеприпасов в год на своих заводах в Германии, Испании, Южной Африке, Австралии и Венгрии, а также 10 000 т пороха. В феврале Rheinmetall объявила, что планирует открыть завод по производству боеприпасов на Украине.