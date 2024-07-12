В Кремле нет данных о задержании россиян в Австралии
Кремль не располагает данными о задержании в Австралии граждан России, обвиняемых в шпионаже в пользу РФ. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.
«Мы, честно говоря, не располагаем такой информацией. Деталями этого дела мы не владеем, поэтому я ничего не могу вам сказать», – сказал представитель Кремля.
12 июля стало известно, что супруги Кира и Игорь Королевы из России были задержаны в Австралии по обвинению в шпионаже. По данным газеты Brisbane Times, они якобы украли конфиденциальные материалы сил обороны Австралии для российской разведки. Супругам грозит до 15 лет тюрьмы, об освобождении под залог никто из них не ходатайствовал. Судья отложил рассмотрение дела до 20 сентября.
Посольство России в Австралии заявило, что информацию об аресте граждан РФ в Австралии по обвинению в попытке шпионажа распространяют ради новой волны антироссийской паранойи и отвлечения австралийцев «от многочисленных провалов политики правящей Лейбористской партии», передает «РИА Новости».