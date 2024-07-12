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В Кремле нет данных о задержании россиян в Австралии

Ведомости

Кремль не располагает данными о задержании в Австралии граждан России, обвиняемых в шпионаже в пользу РФ. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.

«Мы, честно говоря, не располагаем такой информацией. Деталями этого дела мы не владеем, поэтому я ничего не могу вам сказать», – сказал представитель Кремля.

12 июля стало известно, что супруги Кира и Игорь Королевы из России были задержаны в Австралии по обвинению в шпионаже. По данным газеты Brisbane Times, они якобы украли конфиденциальные материалы сил обороны Австралии для российской разведки. Супругам грозит до 15 лет тюрьмы, об освобождении под залог никто из них не ходатайствовал. Судья отложил рассмотрение дела до 20 сентября.

Посольство России в Австралии заявило, что информацию об аресте граждан РФ в Австралии по обвинению в попытке шпионажа распространяют ради новой волны антироссийской паранойи и отвлечения австралийцев «от многочисленных провалов политики правящей Лейбористской партии», передает «РИА Новости».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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