В Кремле нет данных о задержании россиян в Австралии

12 июля стало известно, что супруги Кира и Игорь Королевы из России были задержаны в Австралии по обвинению в шпионаже. По данным газеты Brisbane Times, они якобы украли конфиденциальные материалы сил обороны Австралии для российской разведки. Супругам грозит до 15 лет тюрьмы, об освобождении под залог никто из них не ходатайствовал. Судья отложил рассмотрение дела до 20 сентября.