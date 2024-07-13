Guardian: Зеленский после саммита НАТО поедет в Великобританию
Президент Украины Владимир Зеленский после саммита НАТО отправится в Великобританию, сообщает газета The Guardian со ссылкой на источники.
Издание пишет, что украинский лидер прибудет в страну на следующей неделе. Запланировано его выступление перед европейскими лидерами во дворце Бленейм. Также он впервые посетит Ирландию и встретится с премьер-министром Саймоном Харрисом.
«Его планы поездок редко подтверждаются, но источник сообщил, что "на 90% наверняка" Зеленский будет там», – пишет газета.
Помимо европейских лидеров, в Великобританию приглашены не входящие в Евросоюз страны, включая Норвегию, Исландию, Грузию, Косово, Сербию, Албанию и Турцию. По данным The Guardian, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не подтвердил свое участие.