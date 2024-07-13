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Guardian: Зеленский после саммита НАТО поедет в Великобританию

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский после саммита НАТО отправится в Великобританию, сообщает газета The Guardian со ссылкой на источники.

Издание пишет, что украинский лидер прибудет в страну на следующей неделе. Запланировано его выступление перед европейскими лидерами во дворце Бленейм. Также он впервые посетит Ирландию и встретится с премьер-министром Саймоном Харрисом.

«Его планы поездок редко подтверждаются, но источник сообщил, что "на 90% наверняка" Зеленский будет там», – пишет газета.

Помимо европейских лидеров, в Великобританию приглашены не входящие в Евросоюз страны, включая Норвегию, Исландию, Грузию, Косово, Сербию, Албанию и Турцию. По данным The Guardian, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не подтвердил свое участие.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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