Глава МИД Литвы заявил о разочаровании в прошедшем саммите НАТО
На саммите НАТО в Вашингтоне не произошло серьезного стратегического прорыва. Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис в соцсети X.
Министр отметил, что у него не было больших политических ожиданий от саммита. Еще пару месяцев назад было понятно, какой будет итоговая декларация.
«Если цель состояла в том, чтобы провести мероприятие гладко, то она была достигнута», – подчеркнул Ландсбергис.
12 июля стало известно, что на полях саммита НАТО лидеры 24 стран подписали «Украинский договор», который подтверждает их поддержку Киева, в частности, страны выразили приверженность независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины.
Договор подписали США, Канада, Литва, Латвия, Бельгия, Люксембург, Чехия, Нидерланды, Дания, Норвегия, Эстония, Польша, Португалия, Финляндия, Словения, Франция, Испания, Германия, Швеция, Исландия, Италия, Великобритания, Япония и Украина. При этом в первом абзаце упомянуто только 21 государство (нет Чехии и Словении), а также Евросовет и ЕК. Документ не стали подписывать Албания, Болгария, Венгрия, Греция, Северная Македония, Румыния, Словакия, Турция, Хорватия и Черногория.
11 июля была представлена итоговая декларация саммита, в которой подчеркивалось, что «будущее Украины – в НАТО». Также страны альянса заявили, что продолжат поддерживать Киев «на необратимом пути к полной евроатлантической интеграции, включая членство в НАТО». В декларации подтверждается, что страны – члены блока пригласят Украину, когда союзники согласятся и будут выполнены условия для этого.