Глава МИД Литвы заявил о разочаровании в прошедшем саммите НАТО

11 июля была представлена итоговая декларация саммита, в которой подчеркивалось, что «будущее Украины – в НАТО». Также страны альянса заявили, что продолжат поддерживать Киев «на необратимом пути к полной евроатлантической интеграции, включая членство в НАТО». В декларации подтверждается, что страны – члены блока пригласят Украину, когда союзники согласятся и будут выполнены условия для этого.