Австралия призвала Россию отступить от защиты россиян в деле о шпионаже
России не стоит пытаться оказать помощь двум россиянам, задержанным в Австралии по подозрению в шпионаже. Об этом заявил премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе, сообщил ABC.
«Россия может получить сообщение – отвали», – подчеркнул Альбанезе.
Он призвал Россию перестать вмешиваться во внутренние дела других суверенных государств и обвинил ее в неуважении к международному праву.
12 июля стало известно, что супруги Кира и Игорь Королевы из России были задержаны в Австралии по обвинению в шпионаже. По данным газеты Brisbane Times, они якобы украли конфиденциальные материалы сил обороны Австралии для российской разведки. Супругам грозит до 15 лет тюрьмы, об освобождении под залог никто из них не ходатайствовал. Судья отложил рассмотрение дела до 20 сентября.
Посольство России в Австралии заявило, что информация об аресте граждан РФ в Австралии по обвинению в попытке шпионажа призвана запустить очередную волну антироссийской паранойи. Дипведомство запросило у австралийских властей официальную информацию по делу о задержании россиян и рассмотрит меры консульской помощи для них.