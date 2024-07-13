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Австралия призвала Россию отступить от защиты россиян в деле о шпионаже

Ведомости

России не стоит пытаться оказать помощь двум россиянам, задержанным в Австралии по подозрению в шпионаже. Об этом заявил премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе, сообщил ABC.

«Россия может получить сообщение – отвали», – подчеркнул Альбанезе.

Он призвал Россию перестать вмешиваться во внутренние дела других суверенных государств и обвинил ее в неуважении к международному праву.

12 июля стало известно, что супруги Кира и Игорь Королевы из России были задержаны в Австралии по обвинению в шпионаже. По данным газеты Brisbane Times, они якобы украли конфиденциальные материалы сил обороны Австралии для российской разведки. Супругам грозит до 15 лет тюрьмы, об освобождении под залог никто из них не ходатайствовал. Судья отложил рассмотрение дела до 20 сентября.

Посольство России в Австралии заявило, что информация об аресте граждан РФ в Австралии по обвинению в попытке шпионажа призвана запустить очередную волну антироссийской паранойи. Дипведомство запросило у австралийских властей официальную информацию по делу о задержании россиян и рассмотрит меры консульской помощи для них.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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