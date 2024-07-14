Зеленский осудил покушение на убийство Трампа
Оправдания покушению на экс-президента США Дональда Трампа нет, а США должны стать сильнее после случившегося, заявил в соцсети X президент Украины Владимир Зеленский.
Зеленский заявил, что был потрясен новостью о стрельбе на митинге Трампа в Пенсильвании. Подобному насилию, подчеркнул президент, «нет оправдания и нет места нигде в мире».
«Я с облегчением узнал, что Дональд Трамп теперь в безопасности, и желаю ему скорейшего выздоровления. <...> Я желаю сил всем, кто в ужасе от этого события. Я бы хотел, чтобы Америка вышла из этого более сильной», – написал Зеленский.
Трамп был ранен в ухо в результате стрельбы вечером 13 июля на предвыборном выступлении в западной Пенсильвании. ФБР расследует инцидент как покушение на убийство. По данным правоохранителей, стрельбу устроил 20-летний житель штата Томас Мэтью Крукс, он был ликвидирован. Президент Джо Байден осудил покушение на Трампа. В штабе экс-президента заявили, что он чувствует себя хорошо.