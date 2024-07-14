Зеленский осудил покушение на убийство Трампа

«Я с облегчением узнал, что Дональд Трамп теперь в безопасности, и желаю ему скорейшего выздоровления. <...> Я желаю сил всем, кто в ужасе от этого события. Я бы хотел, чтобы Америка вышла из этого более сильной», – написал Зеленский.