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Зеленский осудил покушение на убийство Трампа

Ведомости

Оправдания покушению на экс-президента США Дональда Трампа нет, а США должны стать сильнее после случившегося, заявил в соцсети X президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский заявил, что был потрясен новостью о стрельбе на митинге Трампа в Пенсильвании. Подобному насилию, подчеркнул президент, «нет оправдания и нет места нигде в мире». 

«Я с облегчением узнал, что Дональд Трамп теперь в безопасности, и желаю ему скорейшего выздоровления. <...> Я желаю сил всем, кто в ужасе от этого события. Я бы хотел, чтобы Америка вышла из этого более сильной», – написал Зеленский.

Трамп был ранен в ухо в результате стрельбы вечером 13 июля на предвыборном выступлении в западной Пенсильвании. ФБР расследует инцидент как покушение на убийство. По данным правоохранителей, стрельбу устроил 20-летний житель штата Томас Мэтью Крукс, он был ликвидирован. Президент Джо Байден осудил покушение на Трампа. В штабе экс-президента заявили, что он чувствует себя хорошо. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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