МВД Белоруссии заявило о пресечении мероприятия неонацистов
Сотрудники полиции Брестской области пресекли незаконное мероприятие неонацистов-экстремистов, которое планировалось провести под видом концерта. Об этом сообщила пресс-служба МВД республики.
По данным МВД, правоохранители получили оперативную информацию о том, что «группа лиц неонацистских взглядов» под предлогом проведения концерта планирует провести закрытое незаконное массовое мероприятие в Пинском районе. После проверки с участием ОМОНа были установлены личности 56 человек из Минска, Гродно, Витебска, Бреста, Пинска и Лунинца.
Среди них, по информации полиции, были причастные к экстремистской деятельности, в том числе к массовым беспорядкам в 2020 г., а также родственники участников боевых действий на Украине. 11 человек привлекли к административной ответственности за распространение нацистской символики и экстремистских материалов, а двух организаторов – за нарушение порядка организации и проведения массовых мероприятий, говорится в сообщении ведомства.
Протесты в Белоруссии начались после выборов президента республики в августе 2020 г., когда действующий глава государства Александр Лукашенко набрал на них порядка 80% голосов избирателей, а оппозиционный кандидат Светлана Тихановская - около 10%.