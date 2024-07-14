МВД Белоруссии заявило о пресечении мероприятия неонацистов

Среди них, по информации полиции, были причастные к экстремистской деятельности, в том числе к массовым беспорядкам в 2020 г., а также родственники участников боевых действий на Украине. 11 человек привлекли к административной ответственности за распространение нацистской символики и экстремистских материалов, а двух организаторов – за нарушение порядка организации и проведения массовых мероприятий, говорится в сообщении ведомства.