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МВД Белоруссии заявило о пресечении мероприятия неонацистов

Ведомости

Сотрудники полиции Брестской области пресекли незаконное мероприятие неонацистов-экстремистов, которое планировалось провести под видом концерта. Об этом сообщила пресс-служба МВД республики. 

По данным МВД, правоохранители получили оперативную информацию о том, что «группа лиц неонацистских взглядов» под предлогом проведения концерта планирует провести закрытое незаконное массовое мероприятие в Пинском районе. После проверки с участием ОМОНа были установлены личности 56 человек из Минска, Гродно, Витебска, Бреста, Пинска и Лунинца.

Среди них, по информации полиции, были причастные к экстремистской деятельности, в том числе к массовым беспорядкам в 2020 г., а также родственники участников боевых действий на Украине. 11 человек привлекли к административной ответственности за распространение нацистской символики и экстремистских материалов, а двух организаторов – за нарушение порядка организации и проведения массовых мероприятий, говорится в сообщении ведомства.

Протесты в Белоруссии начались после выборов президента республики в августе 2020 г., когда действующий глава государства Александр Лукашенко набрал на них порядка 80% голосов избирателей, а оппозиционный кандидат Светлана Тихановская - около 10%.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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