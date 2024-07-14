В Кремле не увидели предпосылок для выхода из стадии конфронтации с Западом
Россия и западные страны находятся в стадии глубокой конфронтации, предпосылок для выхода из этой ситуации не видно, заявил журналисту Павлу Зарубина пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Представитель Кремля прокомментировал в интервью планы США разместить свои ракеты в Германии. Зарубин отметил, что Советскому Союзу и США во времена холодной войны в итоге «пришлось договариваться», и спросил, может ли сейчас Москва найти точки соприкосновения с Западом. По мнению Пескова, это возможно, иначе профессия дипломатов «давно бы умерла за ненадобностью».
«Она жива, сейчас, в основном, работают военные дипломаты, но настанет время, когда потребуется филигранное мастерство дипломатов, чтобы разгребать все эти “авгиевы конюшни”. Но сейчас мы находимся в стадии глубокой конфронтации», – сказал представитель Кремль.
Он добавил, что сейчас предпосылок для выхода из этой ситуации не видно, но однажды это время настанет.
О намерениях разместить дальнобойное оружие на территории Германии в 2026 г. Белый дом заявил 10 июля. Конвенциональные огневые подразделения дальнего радиуса будут включать SM-6, Tomahawk и разрабатываемое гиперзвуковое оружие. 11 июля замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков назвал планы США по размещению дальнобойных ракет в Германии элементом запугивания, а посол России в ФРГ Сергей Нечаев заявил, что планы по размещению ракет США в Германии представляют очевидную и непосредственную угрозу безопасности России.