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В Кремле не увидели предпосылок для выхода из стадии конфронтации с Западом

Ведомости

Россия и западные страны находятся в стадии глубокой конфронтации, предпосылок для выхода из этой ситуации не видно, заявил журналисту Павлу Зарубина пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 

Представитель Кремля прокомментировал в интервью планы США разместить свои ракеты в Германии. Зарубин отметил, что Советскому Союзу и США во времена холодной войны в итоге «пришлось договариваться», и спросил, может ли сейчас Москва найти точки соприкосновения с Западом. По мнению Пескова, это возможно, иначе профессия дипломатов «давно бы умерла за ненадобностью». 

«Она жива, сейчас, в основном, работают военные дипломаты, но настанет время, когда потребуется филигранное мастерство дипломатов, чтобы разгребать все эти “авгиевы конюшни”. Но сейчас мы находимся в стадии глубокой конфронтации», – сказал представитель Кремль.

Он добавил, что сейчас предпосылок для выхода из этой ситуации не видно, но однажды это время настанет.

О намерениях разместить дальнобойное оружие на территории Германии в 2026 г. Белый дом заявил 10 июля. Конвенциональные огневые подразделения дальнего радиуса будут включать SM-6, Tomahawk и разрабатываемое гиперзвуковое оружие. 11 июля замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков назвал планы США по размещению дальнобойных ракет в Германии элементом запугивания, а посол России в ФРГ Сергей Нечаев заявил, что планы по размещению ракет США в Германии представляют очевидную и непосредственную угрозу безопасности России.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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