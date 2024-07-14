В Кремле не увидели предпосылок для выхода из стадии конфронтации с Западом

Представитель Кремля прокомментировал в интервью планы США разместить свои ракеты в Германии. Зарубин отметил, что Советскому Союзу и США во времена холодной войны в итоге «пришлось договариваться», и спросил, может ли сейчас Москва найти точки соприкосновения с Западом. По мнению Пескова, это возможно, иначе профессия дипломатов «давно бы умерла за ненадобностью».