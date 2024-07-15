В Сирии стартовало голосование на парламентских выборах
Избирательные участки в Сирии открылись для голосования на парламентских выборах.
По всей стране открыты порядка 8000 участков. Правом голоса располагают свыше 19 млн сирийских граждан старше 18 лет. Всего в голосовании участвуют более 1500 кандидатов.
Народный совет Сирии состоит из 250 депутатов. Срок полномочий парламента составляет четыре года, начиная с даты его первого заседания, и он может быть продлен только в случае войны на основании закона. Al Arabiya прогнозирует, что партия президента страны Башара Асада «Баас» займет большинство в парламенте и сохранит власть.
По итогам выборов 2020 г. коалиция Национальный прогрессивный фронт, возглавляемая правящей партией «Баас», заняла 177 мест из 250. Независимые кандидаты – 73 места в парламенте. Тогда явка составила только 33,17%.