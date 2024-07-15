В Сирии стартовало голосование на парламентских выборах

Народный совет Сирии состоит из 250 депутатов. Срок полномочий парламента составляет четыре года, начиная с даты его первого заседания, и он может быть продлен только в случае войны на основании закона. Al Arabiya прогнозирует, что партия президента страны Башара Асада «Баас» займет большинство в парламенте и сохранит власть.