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«Хамас» не будет проводить отдельную встречу с «Фатхом» в Пекине

Ведомости

Палестинская группировка «Хамас» не будет проводить отдельную встречу с движением «Фатх» в Пекине, сообщил глава отдела внешних связей «Хамаса» в секторе Газа Басем Наим.

«Ведется подготовка к проведению встречи палестинских фракций в Пекине в конце этого месяца. <...> Информация о проведении отдельной двусторонней встрече движений "Фатх" и "Хамас" в Пекине не соответствует действительности», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).

СМИ до этого сообщали, что высокопоставленные представители «Хамаса» и «Фатха» проведут переговоры в Пекине, в качестве предполагаемых дат назывались 20 и 21 июля. Официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Линь Цзянь во время ежедневного брифинга заявил, что пока нет подробной информации, которая касается этой встречи, его слова приводит издание The Paper. Линь также поддержал усилия палестинских фракций по примирению.

15 июля стало известно, что фракции проведут переговоры в Китае в июле. Reuters со ссылкой на двух высокопоставленных представителей «Хамаса» и «Фатха» сообщил, что переговоры коснутся единства всех фракций Палестины. Два объединения находятся в состоянии конфликта с момента, когда «Хамас» победил на выборах в законодательные органы власти в 2006 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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