«Хамас» не будет проводить отдельную встречу с «Фатхом» в Пекине

СМИ до этого сообщали, что высокопоставленные представители «Хамаса» и «Фатха» проведут переговоры в Пекине, в качестве предполагаемых дат назывались 20 и 21 июля. Официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Линь Цзянь во время ежедневного брифинга заявил, что пока нет подробной информации, которая касается этой встречи, его слова приводит издание The Paper. Линь также поддержал усилия палестинских фракций по примирению.