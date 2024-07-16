Российская ПВО сбила украинский самолет Як-52 с пулеметной установкой
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили шесть американских оперативно-тактических ракет ATACMS и украинский самолет Як-52 с пулеметной установкой. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ.
Кроме того, силы ПВО уничтожили две французские управляемые авиабомбы Hammer производства Франции, семь реактивных снарядов HIMARS производства США и 28 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
В ночь на 16 июня российские средства ПВО сбили над территорией России 13 украинских беспилотников: над Ростовской областью было уничтожено девять дронов. Над Белгородской, Курской и Воронежской ПВО сбила по одному беспилотнику. Еще один дрон был уничтожен над Черным морем вблизи западного побережья Крыма.
После начала спецоперации на Украине ВСУ регулярно предпринимают попытки атаковать российские регионы. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Воронежской, Белгородской, Курской, Брянской и Ростовской областях установлен средний уровень реагирования.