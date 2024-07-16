Российская ПВО сбила украинский самолет Як-52 с пулеметной установкой

В ночь на 16 июня российские средства ПВО сбили над территорией России 13 украинских беспилотников: над Ростовской областью было уничтожено девять дронов. Над Белгородской, Курской и Воронежской ПВО сбила по одному беспилотнику. Еще один дрон был уничтожен над Черным морем вблизи западного побережья Крыма.