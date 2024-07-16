Роберта Метсола переизбрана на пост председателя Европарламента
Депутаты переизбрали мальтийского политика Роберту Метсолу на пост председателя Европарламента. Это следует из прямой трансляции, которая велась на официальном сайте ЕП.
За избрание Метсолы на второй срок проголосовали 562 депутата. Она будет занимать должность председателя еще два с половиной года.
Соперницей Метсолы была депутат ЕП от Испании, член левой партии «Мы можем» Ирене Монтеро. Издание Times of Malta сообщает, что Монтеро вступила в гонку в последнюю минуту. Выдвижение кандидатов завершилось 15 июля в 18:00 по местному времени (19:00 мск), а официальное объявление кандидатов состоялось час спустя.
Метсола получила юридическое образование в 2004 г. в Колледже Европы. Свою работу начала с должности юридического советника, следует из данных ЕП. Занимает должность председателя парламента с 18 января 2022 г. Является членом Европейской народной партии, которая поддерживает курс главы Еврокомиссии Урсулы Фон дер Ляйен.