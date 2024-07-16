Роберта Метсола переизбрана на пост председателя Европарламента

Метсола получила юридическое образование в 2004 г. в Колледже Европы. Свою работу начала с должности юридического советника, следует из данных ЕП. Занимает должность председателя парламента с 18 января 2022 г. Является членом Европейской народной партии, которая поддерживает курс главы Еврокомиссии Урсулы Фон дер Ляйен.