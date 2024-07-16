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Роберта Метсола переизбрана на пост председателя Европарламента

Ведомости

Депутаты переизбрали мальтийского политика Роберту Метсолу на пост председателя Европарламента. Это следует из прямой трансляции, которая велась на официальном сайте ЕП.

За избрание Метсолы на второй срок проголосовали 562 депутата. Она будет занимать должность председателя еще два с половиной года.

Соперницей Метсолы была депутат ЕП от Испании, член левой партии «Мы можем» Ирене Монтеро. Издание Times of Malta сообщает, что Монтеро вступила в гонку в последнюю минуту. Выдвижение кандидатов завершилось 15 июля в 18:00 по местному времени (19:00 мск), а официальное объявление кандидатов состоялось час спустя.

Метсола получила юридическое образование в 2004 г. в Колледже Европы. Свою работу начала с должности юридического советника, следует из данных ЕП. Занимает должность председателя парламента с 18 января 2022 г. Является членом Европейской народной партии, которая поддерживает курс главы Еврокомиссии Урсулы Фон дер Ляйен.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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