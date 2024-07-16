Лукашенко: дипломаты не привлекались к урегулированию на границе с Украиной

13 июля Лукашенко прибыл на границу с Украиной. Тогда же он сообщил, что Белоруссия отвела свои войска на юге республики в места постоянной дислокации. Украина перед этим также отвела свои силы. По словам главы государства, никаких осложнений с украинцами сейчас нет.