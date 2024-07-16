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Лукашенко: дипломаты не привлекались к урегулированию на границе с Украиной

Ведомости

Дипломаты не привлекались к урегулированию напряженности на границе Белоруссии и Украины, всю работу сделали военнослужащие. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко.

«В данном конфликте всю роль выполнили военные. Мы дипломатов не привлекали. Но работали мы дипломатическим языком. Добились успехов», – сказал он (цитата по «БелТА»).

Лукашенко добавил, что стрелять в данном случае – крайний метод. Он подчеркнул, что Белоруссии не нужен конфликт на этом направлении так же, как и Украине. При этом государство будет реагировать на любую провокацию, заявил глава республики.

В начале июля Лукашенко сообщил об активизации деятельности вооруженных сил Украины (ВСУ) на границе с Белоруссией. До этого в июне стало известно, что на границе находился украинский спецназ, летали беспилотники, расположились подразделения «Русского добровольческого корпуса» Украины (РДК; организация признана террористической и запрещена в РФ).

13 июля Лукашенко прибыл на границу с Украиной. Тогда же он сообщил, что Белоруссия отвела свои войска на юге республики в места постоянной дислокации. Украина перед этим также отвела свои силы. По словам главы государства, никаких осложнений с украинцами сейчас нет.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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