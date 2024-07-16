Лукашенко: дипломаты не привлекались к урегулированию на границе с Украиной
Дипломаты не привлекались к урегулированию напряженности на границе Белоруссии и Украины, всю работу сделали военнослужащие. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко.
«В данном конфликте всю роль выполнили военные. Мы дипломатов не привлекали. Но работали мы дипломатическим языком. Добились успехов», – сказал он (цитата по «БелТА»).
Лукашенко добавил, что стрелять в данном случае – крайний метод. Он подчеркнул, что Белоруссии не нужен конфликт на этом направлении так же, как и Украине. При этом государство будет реагировать на любую провокацию, заявил глава республики.
В начале июля Лукашенко сообщил об активизации деятельности вооруженных сил Украины (ВСУ) на границе с Белоруссией. До этого в июне стало известно, что на границе находился украинский спецназ, летали беспилотники, расположились подразделения «Русского добровольческого корпуса» Украины (РДК; организация признана террористической и запрещена в РФ).
13 июля Лукашенко прибыл на границу с Украиной. Тогда же он сообщил, что Белоруссия отвела свои войска на юге республики в места постоянной дислокации. Украина перед этим также отвела свои силы. По словам главы государства, никаких осложнений с украинцами сейчас нет.