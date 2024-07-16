Мирошник: видео расстрела бойца ВС России является демонстрацией безнаказанности
Обнародованная видеозапись расстрела российского военнослужащего боевиками «Азова» (организация признана террористической и запрещена в РФ) – демонстрация ощущения собственной безнаказанности и «международной крыши», обещанной Западом нацистам. Об этом «РИА Новости» заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
Он назвал убийство раненых и безоружных «практиками живодеров, игнорирующих всяческие человеческие и международные гуманитарные нормы». Мирошник подчеркнул, что Россия будет добиваться международного расследования всех военных преступлений украинских нацистов, а также привлечения к ответственности как исполнителей, так и тех, кто «демонстративно «благословляет» их на такие «подвиги».
«Это важно для всего не потерявшего человеческие ориентиры человечества. Они должны получить и международную оценку, и понести наказание. Другого варианта для них не будет!» – сказал посол.
15 июля «Азов» опубликовал в своем Telegram-канале видео расстрела раненного российского военного, который просил о медицинской помощи. Заместитель начальника главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов заявлял, что бойцы «Азова» нарушили Женевские конвенции, согласно которым раненные военнослужащие «должны при всех обстоятельствах пользоваться гуманным обращением».
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал боевиков «Азова» фашистами, добавив, что их надо уничтожать.