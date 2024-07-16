Мирошник: видео расстрела бойца ВС России является демонстрацией безнаказанности

Он назвал убийство раненых и безоружных «практиками живодеров, игнорирующих всяческие человеческие и международные гуманитарные нормы». Мирошник подчеркнул, что Россия будет добиваться международного расследования всех военных преступлений украинских нацистов, а также привлечения к ответственности как исполнителей, так и тех, кто «демонстративно «благословляет» их на такие «подвиги».