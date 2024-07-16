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Мирошник: видео расстрела бойца ВС России является демонстрацией безнаказанности

Ведомости

Обнародованная видеозапись расстрела российского военнослужащего боевиками «Азова» (организация признана террористической и запрещена в РФ) – демонстрация ощущения собственной безнаказанности и «международной крыши», обещанной Западом нацистам. Об этом «РИА Новости» заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

Он назвал убийство раненых и безоружных «практиками живодеров, игнорирующих всяческие человеческие и международные гуманитарные нормы». Мирошник подчеркнул, что Россия будет добиваться международного расследования всех военных преступлений украинских нацистов, а также привлечения к ответственности как исполнителей, так и тех, кто «демонстративно «благословляет» их на такие «подвиги».

«Это важно для всего не потерявшего человеческие ориентиры человечества. Они должны получить и международную оценку, и понести наказание. Другого варианта для них не будет!» – сказал посол.

15 июля «Азов» опубликовал в своем Telegram-канале видео расстрела раненного российского военного, который просил о медицинской помощи. Заместитель начальника главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов заявлял, что бойцы «Азова» нарушили Женевские конвенции, согласно которым раненные военнослужащие «должны при всех обстоятельствах пользоваться гуманным обращением».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал боевиков «Азова» фашистами, добавив, что их надо уничтожать. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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