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Фракции «Яблоко» скорее всего не будет в новом созыве Мосгордумы

Ведомости

Единственный кандидат от партии «Яблоко», сумевший собрать подписи для участия на выборах в Мосгордуму, Максим Круглов вряд ли будет принимать в них участие: комиссия собирается признать недействительными 1037 подписей, сообщил политик в своем Telegram-канале.

Из них 626, по мнению комиссии, не соотвествуют данным МВД (нет прописки, ошибка в фамилии), 79 забракованы из-за почерка – комиссия считает, что ФИО внесены не избирателем, 332 подписи забраковали из-за технического брака – нет заверенного исправления или поставлены лишние запятые.

«Вчера мне выдали протокол проверки, в котором это отражено. Завтра в 19:00 будет заседание комиссии, на котором на основе этого протокола они примут решение», – пояснил он «Ведомостям».

Окончательное решение Мосгоризбирком примет 17 июля. «Сейчас мы анализируем претензии комиссии и завтра представим наши возражения. Дальше мы будем оспаривать прогнозируемое решение комиссии в суде», – сообщил Круглов.

По закону об основных гарантиях избирательных прав на выборах в региональные парламенты процент брака в собранных подписях не должен превышать 5%, то есть должно быть не более 300 забракованных подписей.

В Мосгордуме седьмого созыва во фракции «Яблока» было четыре депутата: Круглов, Евгений Бунимович, Дарья Беседина (признана иноагентом в РФ), Сергей Митрохин, а также досрочно сложивший с себя полномочия в январе 2024 г. Владимир Рыжков.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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