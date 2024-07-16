Фракции «Яблоко» скорее всего не будет в новом созыве Мосгордумы
Единственный кандидат от партии «Яблоко», сумевший собрать подписи для участия на выборах в Мосгордуму, Максим Круглов вряд ли будет принимать в них участие: комиссия собирается признать недействительными 1037 подписей, сообщил политик в своем Telegram-канале.
Из них 626, по мнению комиссии, не соотвествуют данным МВД (нет прописки, ошибка в фамилии), 79 забракованы из-за почерка – комиссия считает, что ФИО внесены не избирателем, 332 подписи забраковали из-за технического брака – нет заверенного исправления или поставлены лишние запятые.
«Вчера мне выдали протокол проверки, в котором это отражено. Завтра в 19:00 будет заседание комиссии, на котором на основе этого протокола они примут решение», – пояснил он «Ведомостям».
Окончательное решение Мосгоризбирком примет 17 июля. «Сейчас мы анализируем претензии комиссии и завтра представим наши возражения. Дальше мы будем оспаривать прогнозируемое решение комиссии в суде», – сообщил Круглов.
По закону об основных гарантиях избирательных прав на выборах в региональные парламенты процент брака в собранных подписях не должен превышать 5%, то есть должно быть не более 300 забракованных подписей.
В Мосгордуме седьмого созыва во фракции «Яблока» было четыре депутата: Круглов, Евгений Бунимович, Дарья Беседина (признана иноагентом в РФ), Сергей Митрохин, а также досрочно сложивший с себя полномочия в январе 2024 г. Владимир Рыжков.