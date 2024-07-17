Bloomberg назвал препятствия в переговорах о перемирии между Израилем и «Хамасом»

Израиль утверждает, что в Газе остаются 120 заложников, 32 из которых – женщины, дети, пожилые или немощные мужчины, которые должны быть освобождены в течение шестинедельной приостановки боевых действий. Но два человека, осведомленные о ходе переговоров, сообщили, что «Хамас» настаивает на том, что в этой группе всего 18 живых заложников. Израиль заявил, что «Хамас» должен вернуть мужчин призывного возраста, чтобы достигнуть квоты в 32 человека. «Хамас» считает, что освобождение заложников этой категории не должно происходить на первоначальном этапе.