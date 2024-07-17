Bloomberg назвал препятствия в переговорах о перемирии между Израилем и «Хамасом»
Усилия, направленные на сворачивание девятимесячной войны Израиля с «Хамасом» в Газе, сталкиваются с рядом ключевых проблем, включая вопрос о том, какие заложники должны быть освобождены. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.
Израиль утверждает, что в Газе остаются 120 заложников, 32 из которых – женщины, дети, пожилые или немощные мужчины, которые должны быть освобождены в течение шестинедельной приостановки боевых действий. Но два человека, осведомленные о ходе переговоров, сообщили, что «Хамас» настаивает на том, что в этой группе всего 18 живых заложников. Израиль заявил, что «Хамас» должен вернуть мужчин призывного возраста, чтобы достигнуть квоты в 32 человека. «Хамас» считает, что освобождение заложников этой категории не должно происходить на первоначальном этапе.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху также настаивает на механизме, гарантирующем, что ни представителям «Хамас», ни другой поддерживаемой Ираном группировки не будет позволено вернуться в северную часть сектора Газа и ввезти туда оружие. Но один из источников издания указал, что это условие может быть бесполезным, поскольку боевики выдают себя за гражданских лиц и могут получить доступ к тайникам с оружием, которые остаются на севере.
Еще одним потенциальным камнем преткновения является требование к Израилю вывести свои войска из населенных пунктов Газы. Нетаньяху заявил, что сохранение израильского присутствия имеет решающее значение. Согласно предложениям президента США Джо Байдена, на 16-й день первоначального перемирия Израиль и «Хамас» начнут переговоры через посредников. Если эти переговоры затянутся, первоначальное перемирие будет продлено сверх отведенных шести недель.
Бои в районе сектора Газа продолжаются с 7 октября 2023 г. после нападения движения «Хамас» на южные территории Израиля. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи». Байден представил условия сделки между Израилем и «Хамасом» 31 мая. Соглашение предусматривает прекращение огня на шесть недель и вывод войск из всех населенных районов сектора Газа.