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Bloomberg назвал препятствия в переговорах о перемирии между Израилем и «Хамасом»

Ведомости

Усилия, направленные на сворачивание девятимесячной войны Израиля с «Хамасом» в Газе, сталкиваются с рядом ключевых проблем, включая вопрос о том, какие заложники должны быть освобождены. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

Израиль утверждает, что в Газе остаются 120 заложников, 32 из которых – женщины, дети, пожилые или немощные мужчины, которые должны быть освобождены в течение шестинедельной приостановки боевых действий. Но два человека, осведомленные о ходе переговоров, сообщили, что «Хамас» настаивает на том, что в этой группе всего 18 живых заложников. Израиль заявил, что «Хамас» должен вернуть мужчин призывного возраста, чтобы достигнуть квоты в 32 человека. «Хамас» считает, что освобождение заложников этой категории не должно происходить на первоначальном этапе.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху также настаивает на механизме, гарантирующем, что ни представителям «Хамас», ни другой поддерживаемой Ираном группировки не будет позволено вернуться в северную часть сектора Газа и ввезти туда оружие. Но один из источников издания указал, что это условие может быть бесполезным, поскольку боевики выдают себя за гражданских лиц и могут получить доступ к тайникам с оружием, которые остаются на севере.

Еще одним потенциальным камнем преткновения является требование к Израилю вывести свои войска из населенных пунктов Газы. Нетаньяху заявил, что сохранение израильского присутствия имеет решающее значение. Согласно предложениям президента США Джо Байдена, на 16-й день первоначального перемирия Израиль и «Хамас» начнут переговоры через посредников. Если эти переговоры затянутся, первоначальное перемирие будет продлено сверх отведенных шести недель.

Бои в районе сектора Газа продолжаются с 7 октября 2023 г. после нападения движения «Хамас» на южные территории Израиля. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи». Байден представил условия сделки между Израилем и «Хамасом» 31 мая. Соглашение предусматривает прекращение огня на шесть недель и вывод войск из всех населенных районов сектора Газа.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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