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Доходы Суэцкого канала упали на 20% на фоне атак йеменских хуситов

Ведомости

Доходы от эксплуатации египетского Суэцкого канала за финансовый 2023-2024 г. снизились на более чем 20%, пишет Arab News со ссылкой на главу египетского управления канала Усама Раби.

По его словам, доходы Суэца за прошедший год упали до $7,2 млрд после $9,4 млрд годом ранее. Отмечается, что это происходит на фоне атак на торговые суда проиранской группировки «Ансар Аллах» (хуситы, контролирующие северную часть Йемена).

8 марта министр финансов Египта Мухаммед Мааит сообщил, что доходы Египта от эксплуатации Суэцкого канала упали на 50% на фоне атак хуситов. 4 февраля Bloomberg писал, что доход Египта от Суэцкого канала в январе упал почти наполовину после атак на гражданские суда в Красном море со стороны группировки «Ансар Аллах».

Боевики препятствуют судоходству под предлогом перехвата связанных или идущих в Израиль кораблей из солидарности с радикальной палестинской группировкой «Хамас» с осени 2023 г.

С 19 декабря 2023 г. США совместно с рядом других стран, включая Великобританию, Канаду и Францию, проводят операцию «Страж процветания» для обеспечения свободы судоходства в Красном море. 12 февраля 2024 г. аналогичную операцию начал ЕС.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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