Доходы Суэцкого канала упали на 20% на фоне атак йеменских хуситов

8 марта министр финансов Египта Мухаммед Мааит сообщил, что доходы Египта от эксплуатации Суэцкого канала упали на 50% на фоне атак хуситов. 4 февраля Bloomberg писал, что доход Египта от Суэцкого канала в январе упал почти наполовину после атак на гражданские суда в Красном море со стороны группировки «Ансар Аллах».