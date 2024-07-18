Доходы Суэцкого канала упали на 20% на фоне атак йеменских хуситов
Доходы от эксплуатации египетского Суэцкого канала за финансовый 2023-2024 г. снизились на более чем 20%, пишет Arab News со ссылкой на главу египетского управления канала Усама Раби.
По его словам, доходы Суэца за прошедший год упали до $7,2 млрд после $9,4 млрд годом ранее. Отмечается, что это происходит на фоне атак на торговые суда проиранской группировки «Ансар Аллах» (хуситы, контролирующие северную часть Йемена).
8 марта министр финансов Египта Мухаммед Мааит сообщил, что доходы Египта от эксплуатации Суэцкого канала упали на 50% на фоне атак хуситов. 4 февраля Bloomberg писал, что доход Египта от Суэцкого канала в январе упал почти наполовину после атак на гражданские суда в Красном море со стороны группировки «Ансар Аллах».
Боевики препятствуют судоходству под предлогом перехвата связанных или идущих в Израиль кораблей из солидарности с радикальной палестинской группировкой «Хамас» с осени 2023 г.
С 19 декабря 2023 г. США совместно с рядом других стран, включая Великобританию, Канаду и Францию, проводят операцию «Страж процветания» для обеспечения свободы судоходства в Красном море. 12 февраля 2024 г. аналогичную операцию начал ЕС.