Экс-главнокомандующий НАТО в Европе назвал ШОС соперником альянса

Ставридис пишет, что на Западе до сих пор не обращали особого внимания на ШОС, которая была создана три десятилетия назад так называемой «Шанхайской пятеркой»: Китаем, Казахстаном, Киргизией, Россией и Таджикистаном. Вскоре к ней присоединился и Узбекистан. В 2017 г. членами организации стали Индия и Пакистан. Иран присоединился к ней в 2023 г., а Белоруссия – в 2024 г. Кроме того, в состав организации входят 14 «партнеров по диалогу» в Азии и на Ближнем Востоке, включая Турцию, которая является одновременно членом НАТО.