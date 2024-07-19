Экс-главнокомандующий НАТО в Европе назвал ШОС соперником альянса
Бывший главнокомандующий НАТО в Европе Джеймс Ставридис считает Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) соперником НАТО. Об этом он заявил в своей колонке на сайте агентства Bloomberg.
Ставридис пишет, что на Западе до сих пор не обращали особого внимания на ШОС, которая была создана три десятилетия назад так называемой «Шанхайской пятеркой»: Китаем, Казахстаном, Киргизией, Россией и Таджикистаном. Вскоре к ней присоединился и Узбекистан. В 2017 г. членами организации стали Индия и Пакистан. Иран присоединился к ней в 2023 г., а Белоруссия – в 2024 г. Кроме того, в состав организации входят 14 «партнеров по диалогу» в Азии и на Ближнем Востоке, включая Турцию, которая является одновременно членом НАТО.
Экс-главнокомандующий считает, что в некотором смысле ШОС – это альтернативная версия НАТО. По численности населения и географическому охвату ШОС является крупнейшей организацией безопасности и обороны в мире. Ее территория охватывает 80% территории Евразийского континента, а население составляет 40% населения мира и более 30% мирового ВВП.
На бумаге НАТО выглядит сильнее. Ее страны представляют более половины мирового ВВП, а площадь территории сопоставима с территорией ШОС. Общие расходы стран НАТО на оборону составляют около $1,2 трлн, в то время как расходы ШОС вдвое меньше. Но у ШОС, подчеркивает автор колонки, серьезные амбиции. На саммите в Астане президент РФ Владимир Путин заявил, что альянс «призван заменить устаревшие евроцентристскую и евроатлантическую модели, которые давали односторонние преимущества только определенным государствам». Китайский лидер Си Цзиньпин в ответ заявил, что Пекин и Москва «должны продолжать поддерживать изначальное стремление к дружбе на протяжении многих поколений».
ШОС пока не является законным соперником трансатлантическому блоку, но если США и их союзники не будут осторожны, она может им вскоре стать, резюмировал Ставридис.