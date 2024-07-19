Кремль: кабмин оценит последствия расширения санкционных правил ЕС
Оценкой последствий расширения санкционных правил ЕС в части 50% владения акциями компаний занимается экономический блок правительства, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга.
«Потом уже будут делаться выводы», – подчеркнул он.
19 июля РБК сообщал, что рабочая группа советников по международным отношениям (RELEX, орган при Совете ЕС) уточнила критерии определения владения компанией и контроля над ней. Теперь владение компанией имеет место в случае, если подсанкционное лицо владеет 50% или более капитала. Прежде речь шла о владении более чем 50%. В документе «Лучшие практики Европейского союза для эффективной реализации ограничительных мер» также прописали принцип, согласно которому доли участия нескольких подсанкционных лиц в компании должны суммироваться при определении того, находится ли такая организация в собственности подсанкционных лиц. Аналогичный принцип используется Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США.
Отмечается, что если подсанкционное лицо владеет организацией или контролирует ее, то это юрлицо подпадает под те же европейские санкции, что и подсанкционное лицо.