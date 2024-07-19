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Кремль: кабмин оценит последствия расширения санкционных правил ЕС

Ведомости

Оценкой последствий расширения санкционных правил ЕС в части 50% владения акциями компаний занимается экономический блок правительства, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга.

«Потом уже будут делаться выводы», – подчеркнул он.

19 июля РБК сообщал, что рабочая группа советников по международным отношениям (RELEX, орган при Совете ЕС) уточнила критерии определения владения компанией и контроля над ней. Теперь владение компанией имеет место в случае, если подсанкционное лицо владеет 50% или более капитала. Прежде речь шла о владении более чем 50%. В документе «Лучшие практики Европейского союза для эффективной реализации ограничительных мер» также прописали принцип, согласно которому доли участия нескольких подсанкционных лиц в компании должны суммироваться при определении того, находится ли такая организация в собственности подсанкционных лиц. Аналогичный принцип используется Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США.

Отмечается, что если подсанкционное лицо владеет организацией или контролирует ее, то это юрлицо подпадает под те же европейские санкции, что и подсанкционное лицо.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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