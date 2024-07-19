Кремль: кабмин оценит последствия расширения санкционных правил ЕС

19 июля РБК сообщал, что рабочая группа советников по международным отношениям (RELEX, орган при Совете ЕС) уточнила критерии определения владения компанией и контроля над ней. Теперь владение компанией имеет место в случае, если подсанкционное лицо владеет 50% или более капитала. Прежде речь шла о владении более чем 50%. В документе «Лучшие практики Европейского союза для эффективной реализации ограничительных мер» также прописали принцип, согласно которому доли участия нескольких подсанкционных лиц в компании должны суммироваться при определении того, находится ли такая организация в собственности подсанкционных лиц. Аналогичный принцип используется Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США.