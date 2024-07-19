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Лукашенко раскритиковал ликвидацию последствий урагана в Белоруссии

Ведомости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал отсутствие адекватной реакции на последствия бури, бушевавшей в республике в минувшие выходные, 13-14 июля. Об этом он заявил на селекторном совещании.

«Адекватной реакции на это событие – быстрой, четкой, военной – не было. Отвратительная работа по предупреждению и в первые часы и дни работы. Я это видел. Поэтому начал колошматить губернаторов и других», – заявил белорусский лидер, отметив при этом «обычную реакцию энергетиков».

В процессе ликвидации последствий стихии в Белоруссии выяснилось, что не везде было налажено взаимодействие между различными органами, а в ряде случаев вместо оперативных действий начали объявлять тендеры по поиску подрядчиков для проведения ремонтных работ.

«Идут дожди, крыши у людей в домах нет, как и на животноводческих помещениях, а они торгуются, по какой цене шифер завезти. В это чрезвычайное время надо было шифер уложить, а потом уже договариваться об оплате», – возмутился Лукашенко.

По итогам совещания президент Белоруссии поручил правительству республики подготовить отчет по ликвидации последствий бури.

От урагана и грозы 13-14 июля больше всего пострадала Гомельская область, город Мозырь на несколько дней остался без света и водоснабжения.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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