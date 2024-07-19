Лукашенко раскритиковал ликвидацию последствий урагана в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал отсутствие адекватной реакции на последствия бури, бушевавшей в республике в минувшие выходные, 13-14 июля. Об этом он заявил на селекторном совещании.
«Адекватной реакции на это событие – быстрой, четкой, военной – не было. Отвратительная работа по предупреждению и в первые часы и дни работы. Я это видел. Поэтому начал колошматить губернаторов и других», – заявил белорусский лидер, отметив при этом «обычную реакцию энергетиков».
В процессе ликвидации последствий стихии в Белоруссии выяснилось, что не везде было налажено взаимодействие между различными органами, а в ряде случаев вместо оперативных действий начали объявлять тендеры по поиску подрядчиков для проведения ремонтных работ.
«Идут дожди, крыши у людей в домах нет, как и на животноводческих помещениях, а они торгуются, по какой цене шифер завезти. В это чрезвычайное время надо было шифер уложить, а потом уже договариваться об оплате», – возмутился Лукашенко.
По итогам совещания президент Белоруссии поручил правительству республики подготовить отчет по ликвидации последствий бури.
От урагана и грозы 13-14 июля больше всего пострадала Гомельская область, город Мозырь на несколько дней остался без света и водоснабжения.