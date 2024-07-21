Штурмовики взяли в плен группу военнослужащих ВСУ в Красногоровке
Бойцы ВС РФ взяли в плен группу украинских военнослужащих в ходе штурма одного из районов Красногоровки Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Минобороны.
На опубликованном видео штурмовики 5-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск зачищают многоэтажки, в которых были оборудованы позиции ВСУ.
В результате штурмовых действий украинские военнослужащие сдались в плен, отметили в Минобороны.
Ведомство также сообщило об эвакуации жителей Красногоровки из-под завалов трехэтажного дома, разрушенного из-за обстрелов ВСУ. По словам местной жительницы, которые приводит «РИА Новости», российские военные приносили жителям воду и еду, а потом вытащили их из-под завалов.
24 февраля 2022 г. президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине. Целью операции он называл защиту людей, которые «подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории по итогам референдумов вошли в состав РФ. Власти Украины результаты референдумов не признают. С 19 октября 2022 г. в новых регионах РФ введено военное положение.