Путин поручил создать фонд поддержки спорта
Президент России Владимир Путин поручил создать некоммерческий фонд поддержки детско-юношеского и массового спорта, который будет финансироваться за счет целевых отчислений от азартных игр. Перечень соответствующих поручений главы государства опубликован на сайте Кремля.
Создание фонда поручено обеспечить правительству России. Согласно документу, основными целями организации станут дополнительная поддержка детско-юношеского и массового спорта, спортивных школ, Олимпийского и Паралимпийского комитетов России, общероссийских и региональных спортивных федераций, а также реализация новых форматов международных спортивных соревнований и развитие спортивной инфраструктуры.
Имущество фонда в основном будет формироваться за счет целевых отчислений от азартных игр. В частности, предполагается финансирование мероприятий, направленных на повышение доступности детско-юношеского спорта – в первую очередь для детей из малообеспеченных семей.
Кроме того, Путин поручил обеспечить дальнейшее развитие Единой цифровой платформы «Физическая культура и спорт», а также «осуществить в 2025 г. корректировку федеральных стандартов спортивной подготовки в целях актуализации начиная с 2026 г. расходов бюджетов бюджетной системы России на спортивную подготовку».
В февральском послании Федеральному собранию Путин заявил о создании национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Президент отмечал возросшее в последние годы число россиян, которые регулярно занимаются спортом и анонсировал налоговые вычеты для тех, кто «регулярно на плановой основе проходят диспансеризацию, а также успешно сдают нормативы ГТО (физкультурно-спортивный комплекс)».