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Путин поручил создать фонд поддержки спорта

Ведомости

Президент России Владимир Путин поручил создать некоммерческий фонд поддержки детско-юношеского и массового спорта, который будет финансироваться за счет целевых отчислений от азартных игр. Перечень соответствующих поручений главы государства опубликован на сайте Кремля.

Создание фонда поручено обеспечить правительству России. Согласно документу, основными целями организации станут дополнительная поддержка детско-юношеского и массового спорта, спортивных школ, Олимпийского и Паралимпийского комитетов России, общероссийских и региональных спортивных федераций, а также реализация новых форматов международных спортивных соревнований и развитие спортивной инфраструктуры.

Имущество фонда в основном будет формироваться за счет целевых отчислений от азартных игр. В частности, предполагается финансирование мероприятий, направленных на повышение доступности детско-юношеского спорта – в первую очередь для детей из малообеспеченных семей.

Кроме того, Путин поручил обеспечить дальнейшее развитие Единой цифровой платформы «Физическая культура и спорт», а также «осуществить в 2025 г. корректировку федеральных стандартов спортивной подготовки в целях актуализации начиная с 2026 г. расходов бюджетов бюджетной системы России на спортивную подготовку».

В февральском послании Федеральному собранию Путин заявил о создании национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Президент отмечал возросшее в последние годы число россиян, которые регулярно занимаются спортом и анонсировал налоговые вычеты для тех, кто «регулярно на плановой основе проходят диспансеризацию, а также успешно сдают нормативы ГТО (физкультурно-спортивный комплекс)».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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