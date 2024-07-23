Латвия отправила на Украину более 500 беспилотников

28 мая стало известно, что власти Латвии в 2024 г. намерены создать «армию беспилотников». По словам министра обороны страны, до 20 млн евро будет вложено в поддержку Украины, и еще столько же в развитие собственного потенциала Латвии, чтобы оснастить беспилотниками вооруженные силы республики. Не менее 10 млн евро выделят производителям дронов. Украине планировалось направить 1000 дронов.