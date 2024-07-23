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Латвия отправила на Украину более 500 беспилотников

Ведомости

Более 500 беспилотников отправились на Украину из Латвии. Об этом сообщил в соцсети X министр обороны Латвии Андрис Спрудс.

«Партия из более чем 500 беспилотников начинает свой путь на Украину», – написал Спрудс.

В комментариях к записи Спрудса минобороны Украины поблагодарило Латвию за поддержку.

28 мая стало известно, что власти Латвии в 2024 г. намерены создать «армию беспилотников». По словам министра обороны страны, до 20 млн евро будет вложено в поддержку Украины, и еще столько же в развитие собственного потенциала Латвии, чтобы оснастить беспилотниками вооруженные силы республики. Не менее 10 млн евро выделят производителям дронов. Украине планировалось направить 1000 дронов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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