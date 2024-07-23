Песков: сотрудничество России и КНР в Арктике не направлено против третьих стран

«Российско-китайское взаимодействие в арктической зоне может лишь способствовать атмосфере стабильности и предсказуемости в Арктике, ибо российско-китайское сотрудничество никогда не направлено против каких-либо третьих стран или группы третьих стран, а направлено только на защиту интересов этих стран и на повышение уровня благосостояния народов двух стран», – сказал он.