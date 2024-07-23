Песков: сотрудничество России и КНР в Арктике не направлено против третьих стран
Сотрудничество России и Китая в Арктике не направлено против других стран, а сосредоточено на защите собственных интересов. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя новую Арктическую стратегию США.
«Российско-китайское взаимодействие в арктической зоне может лишь способствовать атмосфере стабильности и предсказуемости в Арктике, ибо российско-китайское сотрудничество никогда не направлено против каких-либо третьих стран или группы третьих стран, а направлено только на защиту интересов этих стран и на повышение уровня благосостояния народов двух стран», – сказал он.
Песков также сообщил, что Арктика является стратегическим районом для России. Он добавил, что государство занимает ответственную позицию, чтобы регион не становился территорией нагнетания напряженности. Пресс-секретарь президента подчеркнул, что в новой стратегии США видны проявления конфронтационности.
Пентагон опубликовал новую Арктическую стратегию 22 июля. Согласно документу, регион для США выступает в качестве зоны стратегического противостояния. В нем указывается ряд геополитических изменений, включая «укрепление сотрудничества между Россией и Китаем». Это, по мнению американской стороны, может изменить стабильность Арктики и картину угроз.