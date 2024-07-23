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Песков: сотрудничество России и КНР в Арктике не направлено против третьих стран

Ведомости

Сотрудничество России и Китая в Арктике не направлено против других стран, а сосредоточено на защите собственных интересов. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя новую Арктическую стратегию США.

«Российско-китайское взаимодействие в арктической зоне может лишь способствовать атмосфере стабильности и предсказуемости в Арктике, ибо российско-китайское сотрудничество никогда не направлено против каких-либо третьих стран или группы третьих стран, а направлено только на защиту интересов этих стран и на повышение уровня благосостояния народов двух стран», – сказал он.

Песков также сообщил, что Арктика является стратегическим районом для России. Он добавил, что государство занимает ответственную позицию, чтобы регион не становился территорией нагнетания напряженности. Пресс-секретарь президента подчеркнул, что в новой стратегии США видны проявления конфронтационности.

Пентагон опубликовал новую Арктическую стратегию 22 июля. Согласно документу, регион для США выступает в качестве зоны стратегического противостояния. В нем указывается ряд геополитических изменений, включая «укрепление сотрудничества между Россией и Китаем». Это, по мнению американской стороны, может изменить стабильность Арктики и картину угроз.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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