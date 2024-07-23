Reuters: Ирак будет добиваться вывода войск международной коалиции к 2025 году
Ирак намерен добиться вывода войск возглавляемой США международной коалиции к сентябрю 2025 г., пишет Reuters со ссылкой на иракские и американские источники.
Агентство сообщает, что позиция Ирака обсуждается с официальным лицами США. Официального соглашения о прекращении деятельности коалиции пока нет, графика – тоже, отмечается в публикации.
Пока неясно, сколько военнослужащих покинут страну в рамках соглашения. Иракские источники утверждают, что это будет большинство войск, в то время как собеседники агентства из США говорят, что существенная их часть может остаться в рамках недавно согласованной миссии по консультированию и оказанию помощи.
Представитель госдепартамента США Мэтью Миллер сообщил, что на этой неделе стороны встречаются в Вашингтоне. По его словам, они намерены определить, каким образом передать миссию возглавляемой США коалиции с учетом угроз со стороны группировки «Исламское государство» (террористическая организация, запрещена в РФ).
По данным Reuters, сейчас в Иране находятся около 2500 американских военнослужащих. Военная коалиция во главе с США была сформирована в 2014 г. для противодействия «Исламскому государству». Военнослужащие находятся на трех основных базах, в том числе в Багдаде.