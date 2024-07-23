Reuters: Ирак будет добиваться вывода войск международной коалиции к 2025 году

Пока неясно, сколько военнослужащих покинут страну в рамках соглашения. Иракские источники утверждают, что это будет большинство войск, в то время как собеседники агентства из США говорят, что существенная их часть может остаться в рамках недавно согласованной миссии по консультированию и оказанию помощи.