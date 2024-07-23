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Reuters: Ирак будет добиваться вывода войск международной коалиции к 2025 году

Ведомости

Ирак намерен добиться вывода войск возглавляемой США международной коалиции к сентябрю 2025 г., пишет Reuters со ссылкой на иракские и американские источники.

Агентство сообщает, что позиция Ирака обсуждается с официальным лицами США. Официального соглашения о прекращении деятельности коалиции пока нет, графика – тоже, отмечается в публикации.

Пока неясно, сколько военнослужащих покинут страну в рамках соглашения. Иракские источники утверждают, что это будет большинство войск, в то время как собеседники агентства из США говорят, что существенная их часть может остаться в рамках недавно согласованной миссии по консультированию и оказанию помощи.

Представитель госдепартамента США Мэтью Миллер сообщил, что на этой неделе стороны встречаются в Вашингтоне. По его словам, они намерены определить, каким образом передать миссию возглавляемой США коалиции с учетом угроз со стороны группировки «Исламское государство» (террористическая организация, запрещена в РФ).

По данным Reuters, сейчас в Иране находятся около 2500 американских военнослужащих. Военная коалиция во главе с США была сформирована в 2014 г. для противодействия «Исламскому государству». Военнослужащие находятся на трех основных базах, в том числе в Багдаде.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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