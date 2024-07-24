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Антонов сообщил о приостановке диалога с США о возврате дипсобственности

Ведомости

Россия и США больше не ведут диалог по вопросу возвращения российской дипломатической собственности. Об этом сообщил «Известиям» посол РФ в США Анатолий Антонов.

«Вопрос о возвращении российской дипсобственности находится в центре нашей работы с первого дня, как американцы осуществили такой враждебный шаг. Проблема обсуждается на всех уровнях», – отметил дипломат. 

По его словам, Вашингтон вести диалог не желает и отвечает Москве «отписками». Более того, дипломатов не пускают внутрь арестованных объектов, чтобы они могли оценить техническое состояние собственности и проверить сохранность оставленных материальных ценностей. При этом американцы проводят в зданиях «непонятные работы», обратил внимание Антонов.

Информацию о заморозке диалога также подтвердили газете два информированных источника. Один из них отметил, что в США уже давно «никто не заикается» о возвращении России дипломатической собственности, это «решенное дело» для Вашингтона. По словам другого собеседника, произошел «грабеж без возврата», поэтому Россия уже не ожидает, что объекты будут возвращены.

В 2016-2017 гг. в США были арестованы шесть российских объектов дипломатической собственности, включая две дачи для отдыха сотрудников российского посольства и их семей. Доступ, в частности, был ограничен к поместью Килленуорт на острове Лонг-Айленд, загородному комплексу в штате Мэриленд, консульствам России в Сан-Франциско и Сиэтле, а также зданию торгового представительства в Вашингтоне и его отделению в Нью-Йорке. С арестованных зданий были сняты флаги РФ. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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