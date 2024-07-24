Антонов сообщил о приостановке диалога с США о возврате дипсобственности
Россия и США больше не ведут диалог по вопросу возвращения российской дипломатической собственности. Об этом сообщил «Известиям» посол РФ в США Анатолий Антонов.
«Вопрос о возвращении российской дипсобственности находится в центре нашей работы с первого дня, как американцы осуществили такой враждебный шаг. Проблема обсуждается на всех уровнях», – отметил дипломат.
По его словам, Вашингтон вести диалог не желает и отвечает Москве «отписками». Более того, дипломатов не пускают внутрь арестованных объектов, чтобы они могли оценить техническое состояние собственности и проверить сохранность оставленных материальных ценностей. При этом американцы проводят в зданиях «непонятные работы», обратил внимание Антонов.
Информацию о заморозке диалога также подтвердили газете два информированных источника. Один из них отметил, что в США уже давно «никто не заикается» о возвращении России дипломатической собственности, это «решенное дело» для Вашингтона. По словам другого собеседника, произошел «грабеж без возврата», поэтому Россия уже не ожидает, что объекты будут возвращены.
В 2016-2017 гг. в США были арестованы шесть российских объектов дипломатической собственности, включая две дачи для отдыха сотрудников российского посольства и их семей. Доступ, в частности, был ограничен к поместью Килленуорт на острове Лонг-Айленд, загородному комплексу в штате Мэриленд, консульствам России в Сан-Франциско и Сиэтле, а также зданию торгового представительства в Вашингтоне и его отделению в Нью-Йорке. С арестованных зданий были сняты флаги РФ.