Антонов сообщил о приостановке диалога с США о возврате дипсобственности

В 2016-2017 гг. в США были арестованы шесть российских объектов дипломатической собственности, включая две дачи для отдыха сотрудников российского посольства и их семей. Доступ, в частности, был ограничен к поместью Килленуорт на острове Лонг-Айленд, загородному комплексу в штате Мэриленд, консульствам России в Сан-Франциско и Сиэтле, а также зданию торгового представительства в Вашингтоне и его отделению в Нью-Йорке. С арестованных зданий были сняты флаги РФ.