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Корабли Балтийского флота прибудут на Кубу

Ведомости

Корабли Балтийского флота России прибудут в порт Гаваны 27-30 июля, сообщает министерство революционных вооруженных сил Кубы в социальной сети Facebook (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

В состав группы войдут учебный корабль «Смольный», патрульный «Неустрашимый» и танкер «Ельня».

«Как мы уже указывали в других случаях, визит кораблей других стран – это историческая практика революционного правительства [Кубы] со странами, с которыми мы поддерживаем отношения дружбы и сотрудничества»», – говорится в сообщении (цитата по ТАСС).

2 июля Минобороны России объявило о прибытии отряда кораблей Северного флота России в порт Венесуэлы. В группу вошли фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» и средний морской танкер «Академик Пашин». Отмечалось, что деловой заход в порт Ла-Гуайра Венесуэлы продлится несколько дней, после чего отряд продолжит выполнение задач в акватории Атлантического океана.

16 июля также стало известно о завершении двухнедельного совместного российско-китайского патрулирования в Южно-Китайском море. Военнослужащие двух государств тренировались действовать в составе различных строев, отражать атаки средств воздушного нападения условного противника, решали противолодочные задачи. 18 июля сообщалось об окончании совместных учений России и Китая «Морское взаимодействие – 2024» в Южно-Китайском море.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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