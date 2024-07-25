Корабли Балтийского флота прибудут на Кубу
Корабли Балтийского флота России прибудут в порт Гаваны 27-30 июля, сообщает министерство революционных вооруженных сил Кубы в социальной сети Facebook (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).
В состав группы войдут учебный корабль «Смольный», патрульный «Неустрашимый» и танкер «Ельня».
«Как мы уже указывали в других случаях, визит кораблей других стран – это историческая практика революционного правительства [Кубы] со странами, с которыми мы поддерживаем отношения дружбы и сотрудничества»», – говорится в сообщении (цитата по ТАСС).
2 июля Минобороны России объявило о прибытии отряда кораблей Северного флота России в порт Венесуэлы. В группу вошли фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» и средний морской танкер «Академик Пашин». Отмечалось, что деловой заход в порт Ла-Гуайра Венесуэлы продлится несколько дней, после чего отряд продолжит выполнение задач в акватории Атлантического океана.
16 июля также стало известно о завершении двухнедельного совместного российско-китайского патрулирования в Южно-Китайском море. Военнослужащие двух государств тренировались действовать в составе различных строев, отражать атаки средств воздушного нападения условного противника, решали противолодочные задачи. 18 июля сообщалось об окончании совместных учений России и Китая «Морское взаимодействие – 2024» в Южно-Китайском море.