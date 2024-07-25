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Захарова пообещала прислать главе МИД Индонезии брошь в подарок

Ведомости

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова пообещала прислать министру иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди в подарок брошь, как у нее самой. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

В ходе переговоров с главой российского МИДа Сергеем Лавровым на полях СМИД АСЕАН в Лаосе Марсуди призналась, что ей приглянулась брошь в виде большого черного цветка на одежде Захаровой. Индонезийский дипломат попросила прислать ей копию украшения, если есть такая возможность, передает ТАСС. Российский министр предложил сразу подарить брошь Марсуди, но украшение оказалось пришитым к рубашке официального представителя внешнеполитического ведомства РФ. Лавров пообещал прислать Марсуди подарок по возвращении в Россию.

«Брошь со мной. Я бы отдала, но она пришита. Как вернемся, подберем достойную и с огромным удовольствием и неизменным уважением отправим в Индонезию», – написала Захарова.

Как сообщает пресс-служба российского МИДа, в ходе встречи Лавров и Марсуди обсудили практические аспекты двустороннего сотрудничества, вопросы формирования архитектуры безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе и российско-индонезийского взаимодействия на площадке ООН. Был также подписан план межмидовских консультаций на 2024-2026 гг.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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