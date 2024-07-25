Захарова пообещала прислать главе МИД Индонезии брошь в подарок
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова пообещала прислать министру иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди в подарок брошь, как у нее самой. Об этом она написала в своем Telegram-канале.
В ходе переговоров с главой российского МИДа Сергеем Лавровым на полях СМИД АСЕАН в Лаосе Марсуди призналась, что ей приглянулась брошь в виде большого черного цветка на одежде Захаровой. Индонезийский дипломат попросила прислать ей копию украшения, если есть такая возможность, передает ТАСС. Российский министр предложил сразу подарить брошь Марсуди, но украшение оказалось пришитым к рубашке официального представителя внешнеполитического ведомства РФ. Лавров пообещал прислать Марсуди подарок по возвращении в Россию.
«Брошь со мной. Я бы отдала, но она пришита. Как вернемся, подберем достойную и с огромным удовольствием и неизменным уважением отправим в Индонезию», – написала Захарова.
Как сообщает пресс-служба российского МИДа, в ходе встречи Лавров и Марсуди обсудили практические аспекты двустороннего сотрудничества, вопросы формирования архитектуры безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе и российско-индонезийского взаимодействия на площадке ООН. Был также подписан план межмидовских консультаций на 2024-2026 гг.