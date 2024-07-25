Захарова пообещала прислать главе МИД Индонезии брошь в подарок

В ходе переговоров с главой российского МИДа Сергеем Лавровым на полях СМИД АСЕАН в Лаосе Марсуди призналась, что ей приглянулась брошь в виде большого черного цветка на одежде Захаровой. Индонезийский дипломат попросила прислать ей копию украшения, если есть такая возможность, передает ТАСС. Российский министр предложил сразу подарить брошь Марсуди, но украшение оказалось пришитым к рубашке официального представителя внешнеполитического ведомства РФ. Лавров пообещал прислать Марсуди подарок по возвращении в Россию.