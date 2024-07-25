Путин направил соболезнования президенту Эфиопии в связи со сходом оползней
Президент России Владимир Путин направил президенту Эфиопии Сахлеворк Зеуде и премьер-министру страны Абийю Ахмеду телеграмму с соболезнованиями в связи с «трагическими последствиями сходов оползней». Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
«Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки семьям погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим», – говорится в телеграмме.
Проливные дожди вызвали оползень, похоронивший людей в зоне Гофа на юге Эфиопии в ночь 21 июля, а второй оползень 22 июля поглотил тех, кто занимался спасательными работами. Число погибших достигло 257 человек, ожидается, что это число может удвоиться, пишет Reuters со ссылкой на Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (UNOCHA).