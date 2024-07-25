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Путин направил соболезнования президенту Эфиопии в связи со сходом оползней

Ведомости

Президент России Владимир Путин направил президенту Эфиопии Сахлеворк Зеуде и премьер-министру страны Абийю Ахмеду телеграмму с соболезнованиями в связи с «трагическими последствиями сходов оползней». Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки семьям погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим», – говорится в телеграмме.

Проливные дожди вызвали оползень, похоронивший людей в зоне Гофа на юге Эфиопии в ночь 21 июля, а второй оползень 22 июля поглотил тех, кто занимался спасательными работами. Число погибших достигло 257 человек, ожидается, что это число может удвоиться, пишет Reuters со ссылкой на Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (UNOCHA).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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