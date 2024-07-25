Путин направил соболезнования президенту Эфиопии в связи со сходом оползней

Проливные дожди вызвали оползень, похоронивший людей в зоне Гофа на юге Эфиопии в ночь 21 июля, а второй оползень 22 июля поглотил тех, кто занимался спасательными работами. Число погибших достигло 257 человек, ожидается, что это число может удвоиться, пишет Reuters со ссылкой на Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (UNOCHA).