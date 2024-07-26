Песков: возобновление работы посольства США в Москве не планируется
Возобновление полномасштабной работы посольства США в Москве не планируется, поскольку взаимоотношений между странами нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Никуда посольство Соединенных Штатов в Москве не возвращалось и не вернется пока, потому что де-факто у нас сейчас просто нет двусторонних отношений», – сказал он во время встречи с участниками «Фестиваля новых медиа».
В апреле 2021 г. президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым посольствам и консульствам стран, совершающих недружественные действия в отношении России, запретили принимать на работу людей, находящихся на российской территории, а уже заключенные трудовые договоры предписано разорвать.
В мае 2021 г. посольство США сообщило, что уменьшает число предоставляемых консульских услуг. В марте этого года стало известно, что диппредставительство обсуждает с правительством России возможность возобновления некоторых из них, в том числе выдачу виз российским гражданам.