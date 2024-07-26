Барак и Мишель Обама поддержали кандидатуру Харрис на пост президента США

21 июля действующий президент США Джо Байден заявил о завершении своей предвыборной кампании и поддержал Харрис в качестве кандидата от Демократической партии. Харрис назвала одобрение Байдена большой честью и заявила о своем намерении «заслужить и выиграть эту номинацию». Она сказала, что за оставшееся время до выборов сделает все возможное, чтобы объединить Демократическую партию и нацию для победы над Трампом.