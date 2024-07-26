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Барак и Мишель Обама поддержали кандидатуру Харрис на пост президента США

Ведомости

Бывший американский лидер Барак Обама и его супруга Мишель поддержали кандидатуру вице-президента Камалы Харрис на пост главы государства. Видеозапись с частным телефонным разговором Харрис и пары опубликовало Reuters.

На минутном ролике показано, как вице-президент разговаривает с четой Обама по громкой связи.

«Мы позвонили, чтобы сказать, что Мишель и я очень гордимся тем, что поддерживаем вас, и делаем все возможное, чтобы вы прошли через эти выборы и вошли в Овальный кабинет», – сказал Обама.

Бывшая первая леди сказала Харрис, что гордится ею, и отметила, что ее победа на ноябрьских выборах станет историческим событием.

В ответ кандидат в президенты выразила свою благодарность за поддержку и «долгую дружбу».

В избирательном штабе Харрис заявили, что видео не было инсценировкой.

О намерении Обамы поддержать Харрис днем ранее писал NBC News. Отмечалось, что Обама был одним из немногих «видных демократов в стране», который еще не заявил публично о поддержке Харрис.

21 июля действующий президент США Джо Байден заявил о завершении своей предвыборной кампании и поддержал Харрис в качестве кандидата от Демократической партии. Харрис назвала одобрение Байдена большой честью и заявила о своем намерении «заслужить и выиграть эту номинацию». Она сказала, что за оставшееся время до выборов сделает все возможное, чтобы объединить Демократическую партию и нацию для победы над Трампом.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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