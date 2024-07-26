Барак и Мишель Обама поддержали кандидатуру Харрис на пост президента США
Бывший американский лидер Барак Обама и его супруга Мишель поддержали кандидатуру вице-президента Камалы Харрис на пост главы государства. Видеозапись с частным телефонным разговором Харрис и пары опубликовало Reuters.
На минутном ролике показано, как вице-президент разговаривает с четой Обама по громкой связи.
«Мы позвонили, чтобы сказать, что Мишель и я очень гордимся тем, что поддерживаем вас, и делаем все возможное, чтобы вы прошли через эти выборы и вошли в Овальный кабинет», – сказал Обама.
Бывшая первая леди сказала Харрис, что гордится ею, и отметила, что ее победа на ноябрьских выборах станет историческим событием.
В ответ кандидат в президенты выразила свою благодарность за поддержку и «долгую дружбу».
В избирательном штабе Харрис заявили, что видео не было инсценировкой.
О намерении Обамы поддержать Харрис днем ранее писал NBC News. Отмечалось, что Обама был одним из немногих «видных демократов в стране», который еще не заявил публично о поддержке Харрис.
21 июля действующий президент США Джо Байден заявил о завершении своей предвыборной кампании и поддержал Харрис в качестве кандидата от Демократической партии. Харрис назвала одобрение Байдена большой честью и заявила о своем намерении «заслужить и выиграть эту номинацию». Она сказала, что за оставшееся время до выборов сделает все возможное, чтобы объединить Демократическую партию и нацию для победы над Трампом.