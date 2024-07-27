Володин рассказал о десяти вступающих в силу в августе законах

Другой закон, по словам Володина, вводит с 5 августа обязанность для банков и МФО фиксировать и хранить записи разговоров, которые касаются возврата гражданами просроченных задолженностей. Нововведение позволит защитить должников от «нарушений, оскорблений и угроз при возврате долгов», отметил спикер Госдумы. У россиян также появится возможность завещать права на цифровые рубли. Правительство РФ по согласованию с Центробанком установит порядок совершения завещательных распоряжений, рассказал Володин.