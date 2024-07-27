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Володин рассказал о десяти вступающих в силу в августе законах

Ведомости

В августе в России вступают в силу 10 законов, в том числе о порядке наследования цифровых рублей и совершенствовании контроля в сфере гособоронзаказа. Информацию об изменениях в российском законодательстве опубликовал в своем Telegram-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин.

1 августа вступит в силу закон, который позволит гражданам онлайн получать данные о выполнении всех запросов на предоставление государственных и муниципальных услуг и результатах оказания мер социальной поддержки.

Другой закон, по словам Володина, вводит с 5 августа обязанность для банков и МФО фиксировать и хранить записи разговоров, которые касаются возврата гражданами просроченных задолженностей. Нововведение позволит защитить должников от «нарушений, оскорблений и угроз при возврате долгов», отметил спикер Госдумы. У россиян также появится возможность завещать права на цифровые рубли. Правительство РФ по согласованию с Центробанком установит порядок совершения завещательных распоряжений, рассказал Володин.

Кроме того, в РФ будут расширены основания для выдачи антимонопольным органом предупреждений о прекращении нарушений в сфере государственного оборонного заказа. Такие предупреждения будут выдавать для урегулирования вопросов ценообразования, мера позволит устранить нарушение до возбуждения административного производства, пояснил Володин.

Председатель Госдумы сообщил также о законах, связанных с поддержкой подсобных хозяйств, участием депутатов в формировании местной администрации, изменениями правил единой выплаты на детей, и др.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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Телефон: +7 495 956-34-58

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