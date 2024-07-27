Володин рассказал о десяти вступающих в силу в августе законах
В августе в России вступают в силу 10 законов, в том числе о порядке наследования цифровых рублей и совершенствовании контроля в сфере гособоронзаказа. Информацию об изменениях в российском законодательстве опубликовал в своем Telegram-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин.
1 августа вступит в силу закон, который позволит гражданам онлайн получать данные о выполнении всех запросов на предоставление государственных и муниципальных услуг и результатах оказания мер социальной поддержки.
Другой закон, по словам Володина, вводит с 5 августа обязанность для банков и МФО фиксировать и хранить записи разговоров, которые касаются возврата гражданами просроченных задолженностей. Нововведение позволит защитить должников от «нарушений, оскорблений и угроз при возврате долгов», отметил спикер Госдумы. У россиян также появится возможность завещать права на цифровые рубли. Правительство РФ по согласованию с Центробанком установит порядок совершения завещательных распоряжений, рассказал Володин.
Кроме того, в РФ будут расширены основания для выдачи антимонопольным органом предупреждений о прекращении нарушений в сфере государственного оборонного заказа. Такие предупреждения будут выдавать для урегулирования вопросов ценообразования, мера позволит устранить нарушение до возбуждения административного производства, пояснил Володин.
Председатель Госдумы сообщил также о законах, связанных с поддержкой подсобных хозяйств, участием депутатов в формировании местной администрации, изменениями правил единой выплаты на детей, и др.