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Лавров назвал идею ленд-лиза для Киева подходом бизнесмена

Ведомости

Предложение предоставить Украине американскую помощь по программе ленд-лиза на $500 млрд для закупки вооружений – это подход бизнесмена к поддержке республики, заявил на пресс-конференции министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Вместо того чтобы Украине просто так деньги отдавать, выделить $500 млрд на условиях ленд-лиза, чтобы долгими десятилетиями потом получать деньги с тех, кто будет в Киеве менять друг друга во властных структурах, – это подход бизнесмена», – сказал Лавров.

О том, что бывший президент США Дональд Трамп в случае избрания на этот пост может предложить Украине программу ленд-лиза на $500 млрд для закупки американских вооружений, заявили в своей статье для WSJ экс-госсекретарь США Майк Помпео и лоббист Дэвид Урбан. Авторы попытались опровергнуть тезис о том, что Трамп намерен остановить помощь Украине.

Помпео и Урбан, помимо ленд-лиза, выдвигают идею снять ограничения на покупку и использование Киевом любых видов оружия против России. Кроме того, странам НАТО необходимо увеличить отчисления в оборонный бюджет с оговоренных 2% до 3% ВВП. Авторы статьи также предлагают создание для Украины фонда в $100 млрд для покупки вооружений. Доля американских вложений в этот фонд, по их мнению, не должна превышать 20%.

Предложение по ленд-лизу, даже если Трамп согласится, потребует согласия конгресса, но республиканцы вряд ли готовы согласиться на такой объем помощи, говорил «Ведомостям» старший научный сотрудник Института США и Канады РАН Игорь Шкробтак. По его мнению, если близкая к $500 млрд сумма и будет рассматриваться, то только для ее постепенного снижения во время первого раунда торга с Россией.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль отмечает высказывания, подобные в колонке Помпео. Он также отметил, что Россия не носит «розовые очки» по поводу кандидата в президенты Трампа, который во время своего президентства ввел огромное количество санкций против РФ.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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