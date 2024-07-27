Лавров назвал идею ленд-лиза для Киева подходом бизнесмена

Предложение по ленд-лизу, даже если Трамп согласится, потребует согласия конгресса, но республиканцы вряд ли готовы согласиться на такой объем помощи, говорил «Ведомостям» старший научный сотрудник Института США и Канады РАН Игорь Шкробтак. По его мнению, если близкая к $500 млрд сумма и будет рассматриваться, то только для ее постепенного снижения во время первого раунда торга с Россией.