Лавров назвал идею ленд-лиза для Киева подходом бизнесмена
Предложение предоставить Украине американскую помощь по программе ленд-лиза на $500 млрд для закупки вооружений – это подход бизнесмена к поддержке республики, заявил на пресс-конференции министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«Вместо того чтобы Украине просто так деньги отдавать, выделить $500 млрд на условиях ленд-лиза, чтобы долгими десятилетиями потом получать деньги с тех, кто будет в Киеве менять друг друга во властных структурах, – это подход бизнесмена», – сказал Лавров.
О том, что бывший президент США Дональд Трамп в случае избрания на этот пост может предложить Украине программу ленд-лиза на $500 млрд для закупки американских вооружений, заявили в своей статье для WSJ экс-госсекретарь США Майк Помпео и лоббист Дэвид Урбан. Авторы попытались опровергнуть тезис о том, что Трамп намерен остановить помощь Украине.
Помпео и Урбан, помимо ленд-лиза, выдвигают идею снять ограничения на покупку и использование Киевом любых видов оружия против России. Кроме того, странам НАТО необходимо увеличить отчисления в оборонный бюджет с оговоренных 2% до 3% ВВП. Авторы статьи также предлагают создание для Украины фонда в $100 млрд для покупки вооружений. Доля американских вложений в этот фонд, по их мнению, не должна превышать 20%.
Предложение по ленд-лизу, даже если Трамп согласится, потребует согласия конгресса, но республиканцы вряд ли готовы согласиться на такой объем помощи, говорил «Ведомостям» старший научный сотрудник Института США и Канады РАН Игорь Шкробтак. По его мнению, если близкая к $500 млрд сумма и будет рассматриваться, то только для ее постепенного снижения во время первого раунда торга с Россией.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль отмечает высказывания, подобные в колонке Помпео. Он также отметил, что Россия не носит «розовые очки» по поводу кандидата в президенты Трампа, который во время своего президентства ввел огромное количество санкций против РФ.