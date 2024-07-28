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Свыше 30 000 российских моряков были удостоены госнаград в ходе спецоперации

Ведомости

Экипажи российского Военно-морского флота сражаются на горячих участках в зоне военной спецоперации, награждены уже более 30 000 матросов и офицеров, заявил президент России Владимир Путин, выступая на Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге.

Многие флотские экипажи, как отметил президент, храбро сражаются на самых горячих участках линии боевого соприкосновения в зоне специальной военной операции. 

«Так же, как и их великие предки, они отстаивают Севастополь и другие черноморские и азовские порты, наносят разящие удары по противнику, уничтожают его военные объекты», – приводит его слова пресс-служба Кремля.

По словам Путина, высоких наград государства были удостоены более 30 000 матросов и офицеров, а почетное звание «гвардейских» присвоили фрегату «Адмирал Макаров», одному полку и трем бригадам морской пехоты. Кроме того, три боевых соединения морпехов и фрегат «Адмирал Эссен» награждены орденами.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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