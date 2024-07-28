Свыше 30 000 российских моряков были удостоены госнаград в ходе спецоперации
Экипажи российского Военно-морского флота сражаются на горячих участках в зоне военной спецоперации, награждены уже более 30 000 матросов и офицеров, заявил президент России Владимир Путин, выступая на Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге.
Многие флотские экипажи, как отметил президент, храбро сражаются на самых горячих участках линии боевого соприкосновения в зоне специальной военной операции.
«Так же, как и их великие предки, они отстаивают Севастополь и другие черноморские и азовские порты, наносят разящие удары по противнику, уничтожают его военные объекты», – приводит его слова пресс-служба Кремля.
По словам Путина, высоких наград государства были удостоены более 30 000 матросов и офицеров, а почетное звание «гвардейских» присвоили фрегату «Адмирал Макаров», одному полку и трем бригадам морской пехоты. Кроме того, три боевых соединения морпехов и фрегат «Адмирал Эссен» награждены орденами.