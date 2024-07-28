Путин указал на нагнетание США из-за полетов стратегической авиации РФ
Со стороны Вашингтона нарастает нагнетание напряженности в связи с полетами российской стратегической авиации, эта мера стала ответом на возросшую активность США в чувствительных для России регионах мира, заявил президент РФ Владимир Путин в своей речи в Санкт-Петербурге по случаю Дня ВМФ.
После распада СССР, как напомнил президент, российские стратегические ракетоносцы не вели воздушное патрулирование вдали от своих границ. Москва тогда полагала, что в этом уже нет необходимости, но Штаты «не ответили на этот односторонний жест доброй воли» и продолжали патрулирование у границ РФ, пояснил Путин.
С 2007 г. РФ возобновила полеты своей авиации, мера была направлена в том числе и на обеспечение безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, добавил глава государства.
«Это стало ответной мерой на возросшую активность стратегической и разведывательной авиации США в чувствительных для России регионах мира», – сказал он.
В конце июля канадские и американские истребители подняли в воздух для перехвата двух российских бомбардировщиков Ту-95 и двух китайских военных самолетов H-6, которые находились в опознавательной зоне ПВО на Аляске. Самолеты России и КНР оставались в международном воздушном пространстве и не нарушили воздушное пространство США и Канады. Россия также поднимала в воздух истребители из-за приближения к своим границам иностранных самолетов.