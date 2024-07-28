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Путин указал на нагнетание США из-за полетов стратегической авиации РФ

Ведомости

Со стороны Вашингтона нарастает нагнетание напряженности в связи с полетами российской стратегической авиации, эта мера стала ответом на возросшую активность США в чувствительных для России регионах мира, заявил президент РФ Владимир Путин в своей речи в Санкт-Петербурге по случаю Дня ВМФ.

После распада СССР, как напомнил президент,  российские стратегические ракетоносцы не вели воздушное патрулирование вдали от своих границ. Москва тогда полагала, что в этом уже нет необходимости, но Штаты «не ответили на этот односторонний жест доброй воли» и продолжали патрулирование у границ РФ, пояснил Путин. 

С 2007 г. РФ возобновила полеты своей авиации, мера была направлена в том числе и на обеспечение безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, добавил глава государства.

«Это стало ответной мерой на возросшую активность стратегической и разведывательной авиации США в чувствительных для России регионах мира», – сказал он.

В конце июля канадские и американские истребители подняли в воздух для перехвата двух российских бомбардировщиков Ту-95 и двух китайских военных самолетов H-6, которые находились в опознавательной зоне ПВО на Аляске. Самолеты России и КНР оставались в международном воздушном пространстве и не нарушили воздушное пространство США и Канады. Россия также поднимала в воздух истребители из-за приближения к своим границам иностранных самолетов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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