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Россия и Китай выступили против претензий США на 1 млн «квадратов» морского дна

Ведомости

Представители России и Китая заявили, что претензии США на дополнительные 1 млн кв. м морского дна и заложенные там потенциальные ресурсы должны быть отвергнуты за неимением оснований, передает Bloomberg.

Мнения были высказаны в ходе дебатов на сессии Международного органа по морскому дну в Кингстоне (Ямайка). По данным агентства, неназванный представитель России заявил, что США не ратифицировали Конвенцию ООН, их односторонние претензии угрожают хрупкому международному балансу и целостности конвенции. По словам российского делегата, РФ отвергает избирательный подход США к международному праву.

Представитель Китая, в свою очередь, заявил, что США не имеют права предъявлять такие претензии в одностороннем порядке и не могут использовать преимущества конвенции без ее ратификации. По его мнению, ресурсы международного морского дна являются общим достоянием человечества и необходимо предупредить любые действия, которые этому угрожают.

Представитель США Грегори О'Брайен в ответ заявил, что при предъявлении претензий на континентальный шельф Штаты следовали правилам конвенции.

Страны, ратифицировавшие Конвенцию ООН по морскому праву от 1982 г., проходят длительный международный процесс для достижения соглашения о границах подводных континентальных шельфов.

В декабре 2023 г. госдепартамент США объявил о расширении континентального шельфа в Арктике и Беринговом море. Его площадь составляет 1 млн кв. км, что позволяет американским властям претендовать на потенциально богатое ресурсами морское дно. Bloomberg сообщал, что шельф находится в зоне растущего стратегического значения, на которую также имеют претензии Канада и Россия. По данным агентства, Вашингтон стремится расширить доступ к важнейшим минералам, которые необходимы для производства аккумуляторов электромобилей и проектов возобновляемой энергетики – отраслей, которые администрация президента Джо Байдена называла ключевыми для национальной безопасности страны.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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