Россия и Китай выступили против претензий США на 1 млн «квадратов» морского дна
Представители России и Китая заявили, что претензии США на дополнительные 1 млн кв. м морского дна и заложенные там потенциальные ресурсы должны быть отвергнуты за неимением оснований, передает Bloomberg.
Мнения были высказаны в ходе дебатов на сессии Международного органа по морскому дну в Кингстоне (Ямайка). По данным агентства, неназванный представитель России заявил, что США не ратифицировали Конвенцию ООН, их односторонние претензии угрожают хрупкому международному балансу и целостности конвенции. По словам российского делегата, РФ отвергает избирательный подход США к международному праву.
Представитель Китая, в свою очередь, заявил, что США не имеют права предъявлять такие претензии в одностороннем порядке и не могут использовать преимущества конвенции без ее ратификации. По его мнению, ресурсы международного морского дна являются общим достоянием человечества и необходимо предупредить любые действия, которые этому угрожают.
Представитель США Грегори О'Брайен в ответ заявил, что при предъявлении претензий на континентальный шельф Штаты следовали правилам конвенции.
Страны, ратифицировавшие Конвенцию ООН по морскому праву от 1982 г., проходят длительный международный процесс для достижения соглашения о границах подводных континентальных шельфов.
В декабре 2023 г. госдепартамент США объявил о расширении континентального шельфа в Арктике и Беринговом море. Его площадь составляет 1 млн кв. км, что позволяет американским властям претендовать на потенциально богатое ресурсами морское дно. Bloomberg сообщал, что шельф находится в зоне растущего стратегического значения, на которую также имеют претензии Канада и Россия. По данным агентства, Вашингтон стремится расширить доступ к важнейшим минералам, которые необходимы для производства аккумуляторов электромобилей и проектов возобновляемой энергетики – отраслей, которые администрация президента Джо Байдена называла ключевыми для национальной безопасности страны.