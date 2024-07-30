Россия и Китай выступили против претензий США на 1 млн «квадратов» морского дна

В декабре 2023 г. госдепартамент США объявил о расширении континентального шельфа в Арктике и Беринговом море. Его площадь составляет 1 млн кв. км, что позволяет американским властям претендовать на потенциально богатое ресурсами морское дно. Bloomberg сообщал, что шельф находится в зоне растущего стратегического значения, на которую также имеют претензии Канада и Россия. По данным агентства, Вашингтон стремится расширить доступ к важнейшим минералам, которые необходимы для производства аккумуляторов электромобилей и проектов возобновляемой энергетики – отраслей, которые администрация президента Джо Байдена называла ключевыми для национальной безопасности страны.