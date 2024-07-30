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В Кремле сочли абсурдными обвинения США во вмешательстве России в выборы

Ведомости

Обвинения США в адрес России о вмешательстве в выборы американского президента абсурдны, Москва решительно отвергает их, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе брифинга.

«Разведсообщество США поддается, скажем так, модным трендам во внутренней политике. Им тоже нужно искать врагов, и лучше врага, чем Российская Федерация, конечно, придумать американцы не могут», – сказал представитель Кремля.

Пресс-секретарь президента отметил, что число таких заявлений увеличится по мере приближения выборов в США, так как Россия и ее лидер «лично, по сути, являются существенными факторами, которые эксплуатируют и республиканцы, и демократы в ходе своей политической борьбы, особенно в предвыборной кампании».

«Мы к этому привыкли. Это та данность, с которой мы сталкиваемся, к нашему сожалению, в Соединенных Штатах. Причем каждый раз эксплуатация и России, и Путина во внутриполитической борьбе внутри самой Америки, конечно же, наносит новый и новый вред двусторонним российско-американским отношениям. Так бывает каждый политический цикл. В последние политические циклы это лишь усугубилось», – отметил Песков.

Он также напомнил, что после прошлых выборов американские власти потратили десятки миллионов долларов налогоплательщиков на создание и работу различных комиссий, специальных групп в прокуратуре и специальных службах, которые работали на протяжении года, после чего пришли к выводу, что никакого влияния на выборы не было.

Управление директора национальной разведки США (ODNI) опубликовало доклад, где сообщило, что Россия, Китай и Иран якобы пытаются оказать влияние на политику Соединенных Штатов «в своих интересах». При этом Россия называется «главной угрозой для американских выборов». По убеждению американской разведки, Москва использует «широкий спектр субъектов влияния» и работает над созданием контента, адаптированного для жителей США.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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