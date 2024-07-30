В Кремле сочли абсурдными обвинения США во вмешательстве России в выборы

«Мы к этому привыкли. Это та данность, с которой мы сталкиваемся, к нашему сожалению, в Соединенных Штатах. Причем каждый раз эксплуатация и России, и Путина во внутриполитической борьбе внутри самой Америки, конечно же, наносит новый и новый вред двусторонним российско-американским отношениям. Так бывает каждый политический цикл. В последние политические циклы это лишь усугубилось», – отметил Песков.