В Кремле сочли абсурдными обвинения США во вмешательстве России в выборы
Обвинения США в адрес России о вмешательстве в выборы американского президента абсурдны, Москва решительно отвергает их, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе брифинга.
«Разведсообщество США поддается, скажем так, модным трендам во внутренней политике. Им тоже нужно искать врагов, и лучше врага, чем Российская Федерация, конечно, придумать американцы не могут», – сказал представитель Кремля.
Пресс-секретарь президента отметил, что число таких заявлений увеличится по мере приближения выборов в США, так как Россия и ее лидер «лично, по сути, являются существенными факторами, которые эксплуатируют и республиканцы, и демократы в ходе своей политической борьбы, особенно в предвыборной кампании».
«Мы к этому привыкли. Это та данность, с которой мы сталкиваемся, к нашему сожалению, в Соединенных Штатах. Причем каждый раз эксплуатация и России, и Путина во внутриполитической борьбе внутри самой Америки, конечно же, наносит новый и новый вред двусторонним российско-американским отношениям. Так бывает каждый политический цикл. В последние политические циклы это лишь усугубилось», – отметил Песков.
Он также напомнил, что после прошлых выборов американские власти потратили десятки миллионов долларов налогоплательщиков на создание и работу различных комиссий, специальных групп в прокуратуре и специальных службах, которые работали на протяжении года, после чего пришли к выводу, что никакого влияния на выборы не было.
Управление директора национальной разведки США (ODNI) опубликовало доклад, где сообщило, что Россия, Китай и Иран якобы пытаются оказать влияние на политику Соединенных Штатов «в своих интересах». При этом Россия называется «главной угрозой для американских выборов». По убеждению американской разведки, Москва использует «широкий спектр субъектов влияния» и работает над созданием контента, адаптированного для жителей США.