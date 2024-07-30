Китай разрешил 144-часовой безвиз для иностранцев на Хайнане
Жители стран, имеющих дипломатические отношения с Китаем, смогут въезжать и оставаться на территории островной провинции Хайнань на юге Китая в рамках 144-часового безвизового режима. Об этом сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на Государственное иммиграционное управление КНР.
Безвиз распространяется на туристические группы турфирм, зарегистрированных в специальных административных районах Сянган и Аомэнь.
3 июня выдачу бесплатных виз для туристов из России продлили власти Шри-Ланки. До этого страна планировала с 1 июня ввести платные визы для российских туристов. 24 октября 2023 г. Шри-Ланка начала выдавать гражданам России бесплатные визы. До этого туристы из РФ платили за оформление от $50 до $60 в зависимости от способа оплаты и подачи документов – электронно через специальный портал или по факту прибытия в аэропорту.