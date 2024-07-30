Китай разрешил 144-часовой безвиз для иностранцев на Хайнане

3 июня выдачу бесплатных виз для туристов из России продлили власти Шри-Ланки. До этого страна планировала с 1 июня ввести платные визы для российских туристов. 24 октября 2023 г. Шри-Ланка начала выдавать гражданам России бесплатные визы. До этого туристы из РФ платили за оформление от $50 до $60 в зависимости от способа оплаты и подачи документов – электронно через специальный портал или по факту прибытия в аэропорту.