Латвия завершила строительство ограждений на границе с Белоруссией
Латвия завершила строительство защитных ограждений протяженностью 145 км вдоль границы с Белоруссией, сообщает телекомпания LSM.
Строительство забора закончено вдоль водоемов. До этого, в прошлом году, было завершено строительство сухопутного участка ограждений протяженностью 112 км. Сейчас продолжается возведение необходимой инфраструктуры: мостов, дорог, вышек связи и подъездных путей. Общая стоимость проекта по строительству ограждений на латвийско-белорусской границе составляет более 125 млн евро.
С 16 июля действует запрет на въезд машин с белорусскими номерами на территорию Латвии. Ограничение не распространяется на транспортные средства дипломатических и консульских представительств. В случае отказа выполнять требования машину могут конфисковать. Запрет направлен на противодействие обходу санкций против России.
В конце июня Евросоюз принял новый пакет санкций против Белоруссии, ряд аналогичных ограничений в котором ранее также были введены в отношении России. ЕС ограничил транзит через Белоруссию товаров и технологий двойного назначения и запретил перевозку товаров автотранспортом, прицепами и полуприцепами, зарегистрированными в Белоруссии.