Латвия завершила строительство ограждений на границе с Белоруссией

С 16 июля действует запрет на въезд машин с белорусскими номерами на территорию Латвии. Ограничение не распространяется на транспортные средства дипломатических и консульских представительств. В случае отказа выполнять требования машину могут конфисковать. Запрет направлен на противодействие обходу санкций против России.