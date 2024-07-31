Медведев: от «Единой России» на выборы выдвинулись 380 участников спецоперации
На сентябрьские выборы от «Единой России» выдвинулись 380 участников спецоперации, сообщил заместитель председателя Совбеза РФ, председатель партии Дмитрий Медведев.
«Наша задача – дать им возможность получить необходимый практический опыт партийной работы, обеспечить информационную поддержку», – сказал он.
Медведев подчеркнул, что участники спецоперации сейчас по-настоящему востребованы: по его словам, они пользуются большим доверием и уважением. Председатель партии также сообщил, что в этом году пройдут 74 крупные избирательные кампании в 45 регионах, а также небольшие кампании разного уровня.
В этом году единый день голосования состоится 8 сентября. В регионах России избиратели проголосуют за депутатов регионального и местного уровней. В этот день также пройдут выборы глав 21 субъекта РФ и состоятся довыборы депутатов Госдумы.