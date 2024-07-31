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Медведев: от «Единой России» на выборы выдвинулись 380 участников спецоперации

Ведомости

На сентябрьские выборы от «Единой России» выдвинулись 380 участников спецоперации, сообщил заместитель председателя Совбеза РФ, председатель партии Дмитрий Медведев.

«Наша задача – дать им возможность получить необходимый практический опыт партийной работы, обеспечить информационную поддержку», – сказал он.

Медведев подчеркнул, что участники спецоперации сейчас по-настоящему востребованы: по его словам, они пользуются большим доверием и уважением. Председатель партии также сообщил, что в этом году пройдут 74 крупные избирательные кампании в 45 регионах, а также небольшие кампании разного уровня.

В этом году единый день голосования состоится 8 сентября. В регионах России избиратели проголосуют за депутатов регионального и местного уровней. В этот день также пройдут выборы глав 21 субъекта РФ и состоятся довыборы депутатов Госдумы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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