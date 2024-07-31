Медведев: от «Единой России» на выборы выдвинулись 380 участников спецоперации

Медведев подчеркнул, что участники спецоперации сейчас по-настоящему востребованы: по его словам, они пользуются большим доверием и уважением. Председатель партии также сообщил, что в этом году пройдут 74 крупные избирательные кампании в 45 регионах, а также небольшие кампании разного уровня.