В Тегеране проходит церемония прощания с Ханией
В Иране проходит церемония прощания с главой политбюро «Хамаса» Исмаилом Ханией, погибшем при атаке на его резиденцию в Тегеране, передает IranPress.
Церемония началась в 8:00 по местному времени (6:30 мск) в Тегеранском университете. По данным агентства, проститься с Ханией собрались представители всех слоев общества. После молитвы, которую возглавил верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, началось торжественное шествие с телом Хании от Тегеранского университета к площади Азади (Свободы).
Хания погиб 31 июля в Иране, куда он прибыл для участия в церемонии инаугурации нового президента Масуда Пезешкиана. Движение «Хамас» возложило ответственность за убийство главы политбюро на Израиль, назвав случившееся терактом. Пезешкиан пообещал возмездие за убийство Хании. Над мечетью в иранском городе Кум установили красный флаг – символ меcти. Траур в связи с гибелью главы политбюро движения объявлен в Иране, Палестине и на йеменских территориях, подконтрольных мятежному движению хуситов «Ансар Аллах». Хания будет похоронен в Катаре 2 августа.
The New York Times со ссылкой на трех иранских чиновников сообщала, что верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи приказал нанести прямой удар по Израилю в ответ на убийство Хании.
Кремль осудил атаку, которая привела к гибели Хании. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, подобные действия направлены «против попыток установления мира в регионе» и могут «существенно дестабилизировать и без того напряженную ситуацию». В МИД РФ назвали гибель Хании неприемлемым политическим убийством. 1 августа стало известно, что США, Великобритания и Франция заблокировали предложенное Россией Совету Безопасности (СБ) ООН заявление для прессы с осуждением убийства Хании.