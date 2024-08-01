В Тегеране проходит церемония прощания с Ханией

Хания погиб 31 июля в Иране, куда он прибыл для участия в церемонии инаугурации нового президента Масуда Пезешкиана. Движение «Хамас» возложило ответственность за убийство главы политбюро на Израиль, назвав случившееся терактом. Пезешкиан пообещал возмездие за убийство Хании. Над мечетью в иранском городе Кум установили красный флаг – символ меcти. Траур в связи с гибелью главы политбюро движения объявлен в Иране, Палестине и на йеменских территориях, подконтрольных мятежному движению хуситов «Ансар Аллах». Хания будет похоронен в Катаре 2 августа.