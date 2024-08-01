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В Тегеране проходит церемония прощания с Ханией

Ведомости

В Иране проходит церемония прощания с главой политбюро «Хамаса» Исмаилом Ханией, погибшем при атаке на его резиденцию в Тегеране, передает IranPress.

Церемония началась в 8:00 по местному времени (6:30 мск) в Тегеранском университете. По данным агентства, проститься с Ханией собрались представители всех слоев общества. После молитвы, которую возглавил верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, началось торжественное шествие с телом Хании от Тегеранского университета к площади Азади (Свободы).

Хания погиб 31 июля в Иране, куда он прибыл для участия в церемонии инаугурации нового президента Масуда Пезешкиана. Движение «Хамас» возложило ответственность за убийство главы политбюро на Израиль, назвав случившееся терактом. Пезешкиан пообещал возмездие за убийство Хании. Над мечетью в иранском городе Кум установили красный флаг – символ меcти. Траур в связи с гибелью главы политбюро движения объявлен в Иране, Палестине и на йеменских территориях, подконтрольных мятежному движению хуситов «Ансар Аллах». Хания будет похоронен в Катаре 2 августа.

The New York Times со ссылкой на трех иранских чиновников сообщала, что верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи приказал нанести прямой удар по Израилю в ответ на убийство Хании.

Кремль осудил атаку, которая привела к гибели Хании. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, подобные действия направлены «против попыток установления мира в регионе» и могут «существенно дестабилизировать и без того напряженную ситуацию». В МИД РФ назвали гибель Хании неприемлемым политическим убийством. 1 августа стало известно, что США, Великобритания и Франция заблокировали предложенное Россией Совету Безопасности (СБ) ООН заявление для прессы с осуждением убийства Хании. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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