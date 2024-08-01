Матвиенко заявила о готовности продолжить возглавлять Совет Федерации
«Если такое предложение будет и сенаторы поддержат мою кандидатуру, я буду уверена», – заявила Матвиенко.
Матвиенко добавила, что дорожит доверием сенаторов, и пообещала «продолжать работу, не снижать темпов».
Валентина Матвиенко пришла в Совет Федерации в 2011 г. после победы на муниципальных выборах в Санкт-Петербурге. В этом же году она была единогласно избрана председателем верхней палаты парламента и стала первой женщиной в российской истории, занявшей столь высокий пост. До этого Матвиенко была губернатором Петербурга и полномочным представителем президента в Северо-Западном федеральном округе.