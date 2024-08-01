Песков: в августе у Путина нет «окон» для отпуска
В августе никаких «окон» для отпуска у президента России Владимира Путина не просматривается. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«То, что становится публичным – это лишь верхушка айсберга. Основная работа ведется ежесуточно без выходных, без всего – это и верховный главнокомандующий, это и президент, это и взаимодействие с правительством по экономическим делам. Поэтому пока никаких окон у него не просматривается», – подтвердил представитель Кремля.
Президенту России, как и всем федеральным служащим, положен отпуск, но Путин обычно продолжает работать и в летнее время. 23 июня Песков заявлял, что неясно, отправится ли Путин в полноценный летний отпуск.