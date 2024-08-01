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Песков: в августе у Путина нет «окон» для отпуска

Ведомости

В августе никаких «окон» для отпуска у президента России Владимира Путина не просматривается. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«То, что становится публичным – это лишь верхушка айсберга. Основная работа ведется ежесуточно без выходных, без всего – это и верховный главнокомандующий, это и президент, это и взаимодействие с правительством по экономическим делам. Поэтому пока никаких окон у него не просматривается», – подтвердил представитель Кремля.

Президенту России, как и всем федеральным служащим, положен отпуск, но Путин обычно продолжает работать и в летнее время. 23 июня Песков заявлял, что неясно, отправится ли Путин в полноценный летний отпуск.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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