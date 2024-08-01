Песков: в августе у Путина нет «окон» для отпуска

«То, что становится публичным – это лишь верхушка айсберга. Основная работа ведется ежесуточно без выходных, без всего – это и верховный главнокомандующий, это и президент, это и взаимодействие с правительством по экономическим делам. Поэтому пока никаких окон у него не просматривается», – подтвердил представитель Кремля.