Кремль: Путин с начала спецоперации ежедневно общается с военнослужащими
Президент России Владимир Путин с начала спецоперации ежедневно общается непосредственно с военнослужащими, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью радиостанции «Комсомольская правда».
«С начала спецоперации в его ежедневном рабочем графике появились непосредственные предметные контакты <...> с военными. <...> Эту работу вы не увидите каждый день на камерах», – сказал он.
Песков добавил, что глава государства часто звонит командирам, рядовым и сержантам. По его словам, таким образом Путин может получить информацию о ситуации на местах и возможных проблемах.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Путин назвал ее целями защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. 21 сентября 2022 г. в РФ была объявлена частичная мобилизация, 31 октября того же года президент России заявил о ее завершении. К тому моменту было призвано более 300 000 человек.