Кремль: Путин с начала спецоперации ежедневно общается с военнослужащими

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Путин назвал ее целями защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. 21 сентября 2022 г. в РФ была объявлена частичная мобилизация, 31 октября того же года президент России заявил о ее завершении. К тому моменту было призвано более 300 000 человек.