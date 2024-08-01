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Кремль: Путин с начала спецоперации ежедневно общается с военнослужащими

Ведомости

Президент России Владимир Путин с начала спецоперации ежедневно общается непосредственно с военнослужащими, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью радиостанции «Комсомольская правда».

«С начала спецоперации в его ежедневном рабочем графике появились непосредственные предметные контакты <...> с военными. <...> Эту работу вы не увидите каждый день на камерах», – сказал он.

Песков добавил, что глава государства часто звонит командирам, рядовым и сержантам. По его словам, таким образом Путин может получить информацию о ситуации на местах и возможных проблемах.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Путин назвал ее целями защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. 21 сентября 2022 г. в РФ была объявлена частичная мобилизация, 31 октября того же года президент России заявил о ее завершении. К тому моменту было призвано более 300 000 человек.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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