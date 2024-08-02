Авиация ВКС провела воздушное патрулирование в рамках ядерных учений
В рамках третьего этапа учений нестратегических ядерных сил подразделения авиации Воздушно-космических сил (ВКС) отработали снаряжение авиационных средств поражения специальными учебными боеприпасами и провели патрулирование в отдельных районах. Об этом сообщило Минобороны РФ, передает ТАСС.
Ракетные соединения Южного и Центрального военных округов также отработали снаряжение ракет и заняли назначенные районы для электронных пусков.
В Минобороны напомнили, что третий этап учений направлен на поддержание готовности личного состава и техники к выполнению боевых задач.
31 июля Минобороны РФ сообщило о начале третьего этапа учений нестратегических ядерных сил. 1 августа военные отработали получение специальных учебных боеприпасов и выход в назначенные районы. Также сообщалось, что они приступили к снаряжению ракет-носителей и авиационных средств поражения.
Первый этап учений начался 21 мая. Личный состав ракетных соединений Южного военного округа отработал получение боеприпасов для комплекса «Искандер», снаряжение ими ракет-носителей и скрытное выдвижение в назначенный район для подготовки к пускам. Кроме того, ВКС РФ отработали снаряжение авиационных средств поражения специальными боевыми частями, в частности ракетами «Кинжал», а также вылеты в районы патрулирования.
Второй этап стартовал 11 июня. В нем приняли участие вооруженные силы России и Белоруссии. Они отработали подготовку к применению нестратегического ядерного оружия. Учения направлены на подготовку личного состава и соответствующей техники двух стран, подчеркивали в Минобороны РФ.