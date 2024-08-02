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Авиация ВКС провела воздушное патрулирование в рамках ядерных учений

Ведомости

В рамках третьего этапа учений нестратегических ядерных сил подразделения авиации Воздушно-космических сил (ВКС) отработали снаряжение авиационных средств поражения специальными учебными боеприпасами и провели патрулирование в отдельных районах. Об этом сообщило Минобороны РФ, передает ТАСС.

Ракетные соединения Южного и Центрального военных округов также отработали снаряжение ракет и заняли назначенные районы для электронных пусков.

В Минобороны напомнили, что третий этап учений направлен на поддержание готовности личного состава и техники к выполнению боевых задач.

31 июля Минобороны РФ сообщило о начале третьего этапа учений нестратегических ядерных сил. 1 августа военные отработали получение специальных учебных боеприпасов и выход в назначенные районы. Также сообщалось, что они приступили к снаряжению ракет-носителей и авиационных средств поражения.

Первый этап учений начался 21 мая. Личный состав ракетных соединений Южного военного округа отработал получение боеприпасов для комплекса «Искандер», снаряжение ими ракет-носителей и скрытное выдвижение в назначенный район для подготовки к пускам. Кроме того, ВКС РФ отработали снаряжение авиационных средств поражения специальными боевыми частями, в частности ракетами «Кинжал», а также вылеты в районы патрулирования.

Второй этап стартовал 11 июня. В нем приняли участие вооруженные силы России и Белоруссии. Они отработали подготовку к применению нестратегического ядерного оружия. Учения направлены на подготовку личного состава и соответствующей техники двух стран, подчеркивали в Минобороны РФ.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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