Авиация ВКС провела воздушное патрулирование в рамках ядерных учений

Первый этап учений начался 21 мая. Личный состав ракетных соединений Южного военного округа отработал получение боеприпасов для комплекса «Искандер», снаряжение ими ракет-носителей и скрытное выдвижение в назначенный район для подготовки к пускам. Кроме того, ВКС РФ отработали снаряжение авиационных средств поражения специальными боевыми частями, в частности ракетами «Кинжал», а также вылеты в районы патрулирования.